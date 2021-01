Changmo e Baekhyun, Idols de K-Pop, participam de vídeo para a T1

Depois de participar de uma sessão de jogos com o BTS no Run BTS!, entrou mais uma colaboração com K-pop para a conta da T1, time coreano de League of Legends.

A equipe anunciou ontem que fará parte do próximo MV lançado pelos Idols de K-pop Baekhyun e Changmo, além de revelar uma prévia do vídeo, que também contará com o DJ coreano Raiden.

O vídeo mostra um pouco do clima da música, que parece ser mais calma, e revela o título “Runner”. Ele também mostra os rostos de Changmo e do topo da T1, Canna.

Ainda não se sabe se todos os jogadores da T1 farão parte do MV. A T1 revelou, no entanto, que a música será usada como “hino” do time e será tocada quando a equipe subir ao palco da LCK — se isso acontecer mesmo em meio à pandemia de COVID-19.

Baekhyun é o vocalista principal da boy band EXO, que faz parte da SM Entertainment, a maior gravadora do K-Pop. A EXO também tem mais de 20 prêmios, vendeu milhões de cópias e fez várias turnês mundiais. Ele já participou de colaborações que envolvem jogos, como uma transmissão especial com o time coreano de PUBG Gen.G em outubro. Em 2019, ele também encontrou Faker em um evento e disse ser fã do jogador.

Changmo é um rapper coreano que venceu o prêmio Descoberta do Ano na categoria Hip-Hop do Gaon Chart Music Awards de 2017.

O vídeo será produzido pelo DJ Raiden, que também é da gravadora SM Entertainment. Ele será lançado no canal da T1 no YouTube em 26 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 19 de janeiro.