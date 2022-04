Campeões de todas as 5 funções, incluindo Zoe, Jhin e outros, serão fortalecidos na atualização 12.8 do LoL

A próxima rodada de atualizações de balanceamento de campeões de League of Legends foi anunciada pela Riot Games, com a primeira rodada de mudanças relacionadas a campeões para a atualização 12.8, saindo na quarta-feira, 27 de abril, reveladas hoje cedo.

Dezesseis campeões estão programados para serem fortalecidos na atualização 12.8, com seis campeões adicionais recebendo enfraquecimentos e ajustes. Personagens em todo o Rift serão fortalecidos, com escolhas em todas as cinco funções tendo seu poder aumentado. Na atualização 12.8, três campeões da rota topo serão fortalecidos, três na selva, cinco na rota do meio, três carregadores de DdA e dois suportes enquanto a Riot faz mudanças radicais no mapa.

Aqui estão todos os campeões sendo fortalecidos em breve na atualização 12.8.

Aatrox

Bardo

Ezreal

Fiddlesticks

Jhin

Kassadin

Mordekaiser

Poppy

Sejuani

Seraphine

Sylas

Tristana

Vel’Koz

Vladimir

Xerath

Zoe

Imagem via Riot Games

Os desenvolvedores da Riot confirmaram com os escritores do Dot que a atualização 12.8 será a atualização do MSI deste ano, que começará na Coreia do Sul no início do próximo mês. A equipe de desenvolvimento do LoL notou que a atualização atual, 12.7, colocaria as engrenagens em movimento para o MSI, que está programado para começar em 10 de maio.

Espera-se que mais detalhes sobre a atualização 12.8 sejam reveladas ainda esta semana, quando a Riot lançar sua prévia tradicional da atualização expandida. A atualização 12.8 está programada para ser lançada nos servidores ativos do LoL em 27 de abril, de acordo com o cronograma de atualizações do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 18 de abril.