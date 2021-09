Bolão do Mundial 2021 de LoL começa em 26 de setembro

O Campeonato Mundial de League of Legends está chegando, o que significa que o Bolão anual também está chegando. A partir de 26 de setembro, os fãs de LoL poderão escolher oficialmente suas previsões para o Campeonato Mundial deste ano.

Para a edição 2021 do Bolão do Mundial, a Riot incluiu duas novidades: a Bola de Cristal e uma mecânica chamada A Moeda.

Com a nova Bola de Cristal, você vai poder tentar adivinhar o campeão do Mundial 10 dias antes de a fase de entrada do evento começar. Caso escolha o vencedor corretamente durante a fase Bola de Cristal do Bolão, você receberá 20 pontos adicionais na sua pontuação do bolão. As previsões da Bola de Cristal podem ser feitas entre as 3h BRT de 26 de setembro e as 3h BRT de 5 de outubro.

Caso você perca os prazos do Bolão em alguma das etapas do campeonato, uma nova ferramenta chamada A Moeda escolhe os vencedores para você. Segundo o anúncio da Riot, A Moeda “vai fazer escolhas aleatórias para as pessoas que perderem uma Fase de Escolha, então você pode se atrasar pro evento e deixar os deuses da RNG decidirem por você”.

Ao longo do Campeonato Mundial de League of Legends, os jogadores que participarem do Bolão poderão receber recompensas no cliente do jogo. Entre as recompensas do Bolão deste ano, você vai encontrar Essência Azul, Ícones de Invocador, Baús Hextec e Cápsulas de Esports.

Os jogadores que marcarem os resultados corretos em todos os grupos e etapas da fase eliminatória ganharão um cache contendo todas as skins Ultimate já lançadas em League of Legends: Pulsefire Ezreal, Udyr Guardião Espiritual, DJ Sona, Lux Elementalista, Miss Fortune Vingadora Exocósmica e Seraphine K/DA ALL OUT.

A parte principal do Bolão do Mundial 2021 começa em 10 de outubro, quando todos os grupos da fase de grupos do Mundial forem decididos. O Campeonato Mundial 2021 de League of Legends começa em 5 de outubro com a fase de entrada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 24 de setembro.