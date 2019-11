Atualização de ontem de Teamfight Tactics no PBE, a 9.24, traz ajustes a Classes, Origens e Campeões e introduz Elo Espiritual

Os fãs de Teamfight Tactics esperam ansiosamente pelo lançamento da classe Elo Espiritual, além de Senna, Lucian e Amumu, mas há muitas outras mudanças a caminho na atualização 9.24.

O jogo de combate automático da Riot vai passar por grandes ajustes na próxima atualização, de acordo com o que o Surrenderat20 publicou em 26 de novembro sobre o PBE. Vários bônus serão alterados no servidor de testes, inclusive um ajuste ao bônus de Sombra devido à inclusão de Senna. E as mudanças a oito campeões devem ajudar o balanceamento.

Veja todas as mudanças que estão sendo testadas para TFT no PBE.

Classes e Origens

Berserker

Imagem via Riot Games

Bônus de seis unidades: Agora concede 50 de dano de ataque a mais.

Luz

Imagem via Riot Games

Bônus de três unidades: Velocidade de ataque na eliminação aumenta de 10% para 15%.

Bônus de seis unidades: Velocidade de ataque na eliminação aumenta de 20% para 25%.

Patrulheiro

Imagem via Riot Games

Bônus de duas unidades: Chance de dobrar velocidade de ataque aumenta de 30% para 35%.

Bônus de quatro unidades: Chance de dobrar velocidade de ataque aumenta de 60% para 80%.

Bônus de seis unidades: A chance agora é de multiplicar a velocidade de ataque por 2,5.

Elo Espiritual

Imagem via Riot Games

Bônus de duas unidades: A primeira unidade com Elo Espiritual que morrer na rodada entrará no Reino Espiritual, tornando-se inalvejável e continuando na luta enquanto a outra unidade com Elo Espiritual estiver viva.

Nuvem

Imagem via Riot Games

Bônus de duas unidades: Chance de esquiva aumenta de 15% para 20%.

Bônus de três unidades: Chance de esquiva aumenta de 20% para 25%.

Bônus de quatro unidades: Chance de esquiva aumenta de 30% para 35%.

Sombra

Imagem via Riot Games

Bônus de três unidades: 70% de dano extra, duração atualiza quando consegue um abate.

Bônus de seis unidades: 140% de dano extra, duração atualiza quando qualquer campeão de Sombra consegue um abate.

Invocador

Imagem via Riot Games

Bônus de três unidades: Vida e duração da invocação diminuem de 40% para 20%.

Bônus de seis unidades: Vida e duração da invocação aumentam de 100% para 120%.

Elétrico

Imagem via Riot Games

Bônus de duas unidades: Dano do choque aumenta de 70 para 100.

Bônus de três unidades: Dano do choque aumenta de 250 para 300.

Inferno

Imagem via Riot Games

Agora ativa em acertos críticos.

Duração da queimadura reduzida de 5 para 4 segundos.

Bônus de três unidades: Dano reduzido de 80% para 70%.

Bônus de seis unidades: Dano reduzido de 175% para 120%, passa a queimar três casas.

Bônus de nove unidades: Dano reduzido de 275% para 180%, passa a queimar cinco casas.

Campeões

Ashe

Dano por flecha aumenta de 25/30/35% para 30/40/50%.

Ivern

Escudo reduzido de 200/350/500 para 200/300/400.

Lux

Dano aumenta de 500/800/9.999 para 600/900/9.999.

Malphite

Dano aumenta de 125/200/275 para 150/300/1.000.

Maokai

Cura reduzida de 100/175/250 para 100/150/200.

Sivir

Duração do Ricochete aumenta de 5 segundos para 7 segundos.

Varus

Dano aumenta de 225/400/675 para 250/500/750.

Yorick

Vida da invocação muda de 600/1.000/1.400 para 600/900/1.800.

As mudanças do PBE não são definitivas e estão sujeitas a alterações antes do lançamento da atualização 9.24.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 27 de novembro.