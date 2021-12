As melhores skins do LoL lançadas em 2021

A equipe de skins de League of Legends na Riot Games lançou mais de 100 skins em 2021, com uma grande parte do elenco de campeões do jogo recebendo uma nova skin em algum momento do ano passado. Quer o seu campeão seja de primeira linha ou uma escolha fora do meta, há uma chance de ele ter recebido um skin em 2021.

De incontáveis ​​skins originais a todas as adições a linhas de skin preexistentes no LoL, 2021 deu aos jogadores mais opções visuais para seus campeões favoritos do que nunca. Aqui estão algumas das melhores skins do LoL lançadas este ano.

Volibear Dragão da Dualidade

Uma das melhores skins do LoL deste ano pertenceu a Volibear, cuja cativante skin Dragão da Dualidade se destaca como uma das skins mais atraentes visualmente de 2021. A combinação de cores azul e dourado sempre chama a atenção, enquanto os temas vermelho e dourado da versão de prestígio desta skin seja igualmente atraente.

Lillia Emissária da Escuridão

As linhas de skin Emissários da Escuridão e da Luz chegaram juntas em setembro, e nenhuma skin entre o lançamento duplo era mais atraente do que Lillia Emissária da Escuridão. Primeira skin de Lillia desde seu lançamento inicial em 2020, Emissária da Escuridão é diferente de qualquer uma de suas outras aparições. Com elementos temáticos como a flora queimada em todas as suas ações, Lillia Emissária da Escuridão assume um tom bem mais sombrio se comparado a suas skins mais claras e felizes.

Vayne Sentinela

O evento Sentinelas da Luz teve suas críticas, mas deu lugar a uma das skins mais emocionantes do ano com Vayne Sentinela. Embora ela tenha bem mais de uma dúzia de skins, a skin mais recente de Vayne é uma das mais fortes de todos os tempos e vale a pena escolher por sua estética dourada brilhante e efeitos visuais.

Miss Fortune Destruída

No outro lado das skins Sentinela que foram lançadas este ano, um punhado de contrapartes Destruídas foram lançadas, e nenhuma é mais visualmente atraente do que Miss Fortune Destruída. A combinação de cores de verde e branco em seu modelo é de virar a cabeça, enquanto os efeitos de suas habilidades capturam a mesma energia. As ondas de energia sombria e macabra que irrompem de suas armas ao lançar Metendo Bala (R) são um dos nossos efeitos visuais favoritos.

Lux Embalos no Espaço

Lux Embalos no Espaço foi uma das skins mais simples lançadas em 2021, já que não depende de cores chamativas ou efeitos brilhantes para chamar a sua atenção. A beleza de Lux Embalos no Espaço reside em seus efeitos de habilidades; cada uma das habilidades de Lux assume uma aparência retro-futurista, com Singularidade Lucente (E) se destacando em particular. O que é mais original do que uma bola de discoteca com anéis de Saturno ao redor?

Leona Academia da Batalha

O segundo lançamento da linha de skins Academia de Batalha não pesou tanto quanto a primeira rodada de skins, mas se alguma skin se destacou na coleção deste ano, é a de Leona. Com um modelo elegante e atraente e efeitos de habilidade que emitem uma vibração galáctica, Academia de Batalha é uma das skins mais exclusivas de Leona.

