As habilidades atualizadas de Tahm Kench estão agora no APT do LoL

É hora de saciar o sapo.

Os fãs de League of Legends anteciparam amplamente o mini-retrabalho de Tahm Kench, o que deve torná-lo mais viável em uma configuração de fila solo em vez de apenas em um jogo de equipe altamente coordenado. O mod do Surrenderat20, Spideraxe, compilou as dicas flutuantes atualizadas do Rei do Rio hoje, detalhando o kit completo de habilidade que está sendo testado no APT.

Froggers Tahm Kench rework is on PBE, here are his tooltips pic.twitter.com/oH94De4cuQ — Spideraxe (@Spideraxe30) June 8, 2021

A Riot já havia sugerido que o Devorar de Tahm trocaria para sua ultimate, dando ao seu novo W um arremesso em área. Agora, os fãs podem ver as especificações do kit completo, embora os números possam mudar antes de chegarem aos servidores ativos. Não mudou muito na passiva de Tahm Kench, Um Gosto Adquirido, e nem em Pele Grossa (E). Ajustes notáveis ​​no Língua-Chicote(Q) incluem uma autocura de 6 a 10 por cento da Vida perdida e agora aplica um acúmulo da passiva ao acertar um campeão. As maiores alterações estão em seu W e ultimate.

O novo W de Tahm, Abyssal Dive (Mergulho Abissal), lembra sua antiga ultimate com alguns ajustes. O sapo mergulha e reaparece no local alvo, causando dano e arremessando todos os inimigos na área por um segundo. Aliados devorados ainda podem vir para o passeio, mas o alcance da habilidade é muito menor do que era quando era sua ultimate. Quanto a Devorar (R), os inimigos consumidos sofrerão mais dano do que a iteração anterior. E os aliados Devorados receberão um escudo por até 2,5 segundos após serem cuspidos.

Com a mini atualização de Kench chegando ao APT hoje, os fãs provavelmente podem esperar que ela chegue aos servidores ativos em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 08 de junho.