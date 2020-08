Artes de algumas skins PsyOps e Hextec estão no PBE do LoL

Duas semanas depois de a Riot mostrar uma prévia de sua nova linha de skins com temática futurista em League of Legends, hoje os fãs finalmente puderam ver algumas das artes no PBE.

Apesar de as artes de Ezreal, Vi e Shen PsyOps serem as únicas disponíveis no PBE até agora, outras devem ser divulgadas ao longo dos próximos dias. Também foi possível ver a arte de Ziggs Hextec, próxima skin da linha exclusiva.

Imagem via Riot Games

Ezreal aparece em traje futurista, com seus olhos azuis e uma nova luva para seus golpes arcanos. Há algumas semelhanças com sua skin ultimate, Pulsefire, mas a PsyOps parece bem mais moderna e atrativa.

Imagem via Riot Games

Shen parece um ninja robô, pronto para dar um golpe mortal sem que você tenha tempo de reagir. Com uma aura de energia como escudo, ele parece de olho na sua carteira, pronto para ser sua próxima compra.

Imagem via Riot Games

Vi parece estar pronta para esmagar os inimigos em golpes letais. Ela tem a ajuda de mãos mecânicas imensas, mas, fora isso, seu visual é bem normal, com algumas tatuagens.

Imagem via Riot Games

A linha Hextec, a epítome da ciência e da arte, ganhou ninguém menos que Ziggs, o Especialista em Hexplosivos. Ele é um dos artífices mais habilidosos do LoL, então faz sentido que faça parte da linha.

A streamer brasileira Streamie falou sobre a linha de skins PsyOps em um vídeo em julho. Os fãs de League of Legends já se animaram, antes mesmo de a Riot entregar algum trailer.

Pelo fato de as artes já estarem no PBE, as skins devem aparecer nos servidores ativos em duas semanas, na próxima atualização, a não ser que haja algum erro significativo com a linha.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 19 de agosto.