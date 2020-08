Riot mostra prévia de nova linha PsyOps do LoL, com skins de Ezreal, Master Yi, Shen, Vi e Sona

Já quis jogar com um androide telepata em League of Legends? Bom, se a resposta for sim, a Riot criou a linha de skins perfeita para você.

A Riot revelou hoje a linha de skins PsyOps. A prévia do PBE, servidor de testes do jogo, mostrou quais seriam os campeões para os quais as skins vibrantes estarão disponíveis.

Prévias do PBE chegando, clã!



🧘‍♂️PsyOps Master Yi

🗡️PsyOps Shen

👊PsyOps Vi

🎼PsyOps Sona



Se liga na thread porque tem mais algumas nos comentários. 👇 pic.twitter.com/JmNZexNkqw — League of Legends Brasil 🌷 (@LoLegendsBR) August 4, 2020

A linha traz um pouco de tudo para todo mundo. Ezreal, Master Yi, Shen, Vi e Sona recebem as skins. Sentimos muito, fãs de Sona, mas é o Explorador Pródigo, Ezreal, que terá uma skin em Edição de Prestígio na linha PsyOps.

Prévia do PBE



🗺️PsyOps Ezreal

🌟PsyOps Ezreal Edição de Prestígio pic.twitter.com/U9GInT0x6T — League of Legends Brasil 🌷 (@LoLegendsBR) August 4, 2020

A skin se parece um pouco com a True Damage, nas cores vibrantes e metálicas, mas tem sons e efeitos legais, como se fossem de androides.

Não se sabe ao certo quando as skins estarão disponíveis nos servidores ativos, mas poderão ser adquiridas depois de serem introduzidas no PBE, para garantir que não haja nenhum erro visual ou de outro tipo.

A streamer brasileira Streamie falou sobre a linha de skins no fim do mês passado. Ela disse que Sona receberia uma nova skin, e comentou a história por trás da linha. Há alguns dias, Streamie também vazou informações sobre a possível 151ª campeã do jogo, Samira, uma atiradora mortal que teria semelhanças com Katarina e Irelia.

Para se preparar para o lançamento das skins, é bom guardar um pouco de RP, já que elas provavelmente não serão baratas.

Artigo publicado originalmente em inglês por George Geddes no Dot Esports no dia 04 de agosto.