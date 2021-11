Arcane chega ao topo da Netflix em 38 países

A nova série da Riot Games e da Netflix, Arcane, está se mostrando um sucesso imenso. Ela estreou como a série mais popular do serviço de streaming em 38 países, segundo o flixpatrol.

Arcane foi amplamente divulgada pela Riot, com material promocional da série sendo exibido logo antes da final do Campeonato Mundial 2021 de League of Legends. Também foi bem recebida pelos críticos e por fãs de LoL de todo o mundo. Portanto, essa popularidade não é tão surpreendente.

No momento, Arcane ocupa o primeiro lugar entre as séries mais populares da Netflix no Brasil e em países como Dinamarca e Polônia, segundo o flixpatrol. A série também está entre as cinco mais populares do Canadá e da Coreia do Sul e chegou ao top 10 em países como os EUA e Reino Unido.

.@arcaneshow on Netflix TV Shows Chart:



• #1. — 🇦🇷🇦🇹🇧🇪🇧🇷🇧🇬🇨🇱🇨🇴🇨🇷🇭🇷🇨🇾🇨🇿🇩🇰🇩🇴🇪🇨🇪🇬🇪🇪🇫🇷🇩🇪🇬🇷🇭🇺🇯🇲🇱🇻🇱🇹🇳🇴🇵🇦🇵🇾🇵🇭🇵🇱🇷🇴🇷🇺🇷🇸🇸🇰🇸🇮🇹🇭🇺🇦🇺🇾🇻🇪🇻🇳



• Top 5 — 🇧🇴🇨🇦🇭🇰🇮🇸🇯🇴🇰🇼🇲🇾🇲🇦🇳🇿🇳🇬🇵🇪🇵🇹🇸🇻🇸🇬🇿🇦🇰🇷🇪🇸🇸🇪🇹🇼🇹🇹🇹🇷🇧🇸🇧🇭🇬🇹🇮🇩🇮🇹🇰🇪🇱🇧🇱🇺🇲🇻🇲🇹🇲🇽🇳🇱🇳🇮🇶🇦🇱🇰🇨🇭🇦🇪



• Top 10 — 🇦🇺🇧🇩🇭🇳🇮🇱🇴🇲🇸🇦🇬🇧🇺🇸 pic.twitter.com/BCxiWYXXPR — League Charts | Arcane Era 🧙🏻 (@ChartsLoL) November 8, 2021

Arcane também foi um grande sucesso na China, de acordo com a Bloomberg. Aparentemente, a série teve 130 milhões de visualizações no país em poucas horas, rapidamente se tornando o assunto mais buscado na plataforma de streaming da Tencent.

A série apresentou aos espectadores alguns personagens bem conhecidos do universo do LoL, como Caitlyn, Jinx, Vi, Jayce e Ekko. Suas histórias se entrelaçam aqui e ali, criando, até agora, um enredo intrigante e envolvente, especialmente para os fãs do MOBA da Riot.

Até o momento, só foi lançado o primeiro ato de Arcane. O segundo e terceiro atos serão lançados em 13 e 20 de novembro, respectivamente. Com isso em mente, é possível que Arcane continue sendo a série mais popular em vários países ao longo do mês.

Artigo publicado originalmente em inglês por Mateusz Miter no Dot Esports no dia 08 de novembro.