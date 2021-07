Aqui estão todas as habilidades de Akshan, o mais novo campeão do LoL

Entre em ação com o Sentinela Rebelde de Runeterra.

Na batalha contra a Ruína, cada jogador de League of Legends precisará reunir todas as suas forças para proteger Runeterra da Névoa Negra. Felizmente, a Riot Games revelou Akshan, o Sentinela Rebelde, como o último campeão a se juntar à luta pela luz, e ele está trazendo muitas ferramentas para enfrentar Viego e as forças dos mortos-vivos.

Esteja ele entrando em uma luta em equipe ou caçando um Canalha que abateu seus aliados, Akshan traz muita mobilidade e dano para Summoner’s Rift. Sua passiva de três acertos também lhe dá bastante poder de combate com sua proteção e aumento de velocidade de movimento. Ele ainda tem uma mecânica de perseguição onde ganha camuflagem, velocidade de movimento e regeneração de mana ao seguir uma trilha deixada por um Canalha.

Verifique todas as habilidades de Akshan aqui.

Passiva – Lutando Sujo

Akshan causa Dano Físico explosivo a cada três acertos de ataques ou habilidades de dano. Se o alvo for um Campeão, Akshan também receberá um escudo.

Depois de atacar, Akshan dispara um segundo ataque que causa Dano Físico reduzido. O segundo disparo pode ser cancelado como um ataque básico comum. Se Akshan cancelar o segundo disparo, ele receberá um impulso de Velocidade de Movimento.

Q – Bumerangue Vingativo

Akshan arremessa um bumerangue que causa Dano Físico e revela inimigos atingidos, ganhando alcance a cada vez que atingir um alvo. Os inimigos podem ser atingidos pelo bumerangue uma vez na ida e uma vez na volta.

W – Rebeldia

Passivo: Quando um Campeão inimigo abater um dos aliados de Akshan, esse Campeão inimigo será marcado como Canalha. Quando Akshan eliminar um Canalha, receberá ouro adicional, todos os aliados abatidos pelo Canalha serão ressuscitados na base e a marcação de Canalha será removida de todos os outros inimigos.

Ativo: Akshan fica camuflado por um curto período (ou por tempo indefinido se estiver próximo a um terreno). Durante esse período, ele pode ver rastros que levam até Canalhas, além de receber Velocidade de Movimento e Regeneração de Mana enquanto estiver se movendo em direção a eles.

E – Impulso Heroico

Akshan dispara um gancho que se prende ao primeiro terreno atingido. Enquanto estiver preso, ele pode reconjurar a habilidade para se balançar na direção da conjuração, atirando e causando Dano Físico ao inimigo mais próximo enquanto executa a ação. Durante esse período, ele pode reconjurar novamente para pular na direção do cursor e disparar um último tiro.

O Tempo de Recarga de Impulso Heroico é redefinido quando Akshan elimina um Campeão inimigo.

R – Punição

Akshan trava a mira em um Campeão inimigo e começa a canalizar poder em sua arma para armazenar balas. Ao final da duração ou depois de reconjurar, Akshan dispara as balas armazenadas e cada uma causa Dano Físico com base na Vida perdida da primeira tropa, Campeão ou estrutura atingida.

Akshan pode se mover normalmente e conjurar Impulso Heroico durante a conjuração e disparo de Punição.

Mergulhe na luta contra as trevas quando Akshan for lançado na atualização 11.15, que está programada para ser lançada na quarta-feira, 21 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 07 de julho.