Aprendendo com a história das superequipes do LoL: O que os fãs podem esperar da G2 em 2021

Desde que a G2 Esports confirmou a adição de Rekkles à sua equipe de League of Legends no mês passado, a palavra da moda para 2021 tem sido “superequipe”. Essa formação da G2 pode ser uma das mais fortes de todos os tempos e pode potencialmente ajudar a organização a obter o título mundial que vem perseguindo desde 2019. Mas o que realmente significa ser uma superequipe?

Superequipe é um termo nebuloso. Houve as chamadas superequipes que falharam e times incrivelmente fortes que não foram necessariamente considerados superequipes. Uma superequipe é aquela que foi construída com o único propósito de ser a melhor, escolhida a dedo para o domínio internacional, seja habilitando um único jogador crucial ou adquirindo competidores de classe mundial em todo o mapa.

Analisamos algumas das maiores superequipes da história dos e-sportes eletrônicos do LoL e vimos como sua história poderia prever o futuro do G2.

2015: Alliance/Elements

A formação de uma superequipe nem sempre resulta em sucesso. Em 2014, a Alliance se tornou a primeira equipe não-Fnatic a vencer uma divisão da EU LCS, garantindo a primeira cabeça de chave da Europa na fase de grupos do Campeonato Mundial de 2014 em Cingapura. Depois de um terceiro lugar em seu grupo, incluindo uma derrota surpreendente para KaBuM! Esports do CBLoL, no entanto, a organização decidiu que algumas mudanças precisavam ser feitas.

Essas mudanças vieram para a rota inferior com a equipe adquirindo o atirador estrela Rekkles da Fnatic. Esse contrato foi a cereja do bolo para o que era supostamente um dos escalões mais fortes da Europa, o time que havia derrotado a Fnatic, mas desta vez com a adição do indiscutivelmente melhor jogador da Fnatic. Este foi um dos primeiros exemplos reais de uma equipe com o jogador mais forte em todas as funções, a primeira superequipe da Europa.

Mas mesmo os planos mais bem elaborados às vezes podem dar errado. Uma mudança na marca no início de 2015 significou que a Alliance agora era Elements, e a mudança de nome trouxe nada além de má sorte para a equipe. A equipe foi atormentada por trocas de elenco e desempenhos terríveis, com duas finalizações em sétimo lugar garantindo sua vaga em divisões subsequentes, mas impedindo-os de chegar à fase de entrada da UE LCS.

2016: SKT Telecom T1

Seria ridículo discutir o conceito de superequipes sem mencionar o time de maior sucesso de todos os tempos. A SKT T1 é de longe a organização de maior sucesso a agraciar o mundo competitivo do LoL. Seis títulos regionais, três campeonatos mundiais e dois títulos MSI os tornam um dos times mais condecorados da história do LoL e o lar dos jogadores mais icônicos do e-sporte.

As chances são de que mesmo as pessoas que não sabem nada sobre LoL terão ouvido o nome Faker antes. Ele é a figura de proa do e-sporte em todo o mundo e esteve presente em todos os títulos da SKT ao longo de seu reinado de domínio nacional e internacional. Ele também é, coincidentemente, o núcleo em torno do qual todas as escalações do campeonato da SKT foram criadas.

A chave para essa superequipe SKT era habilitar o Faker. Bang e Wolf foram trazidos da SKT T2, após a implementação de uma regra banindo equipes irmãs no cenário competitivo coreano, como uma rota inferior segura e confiável que poderia mostrar domínio no início do jogo sem arriscar suas vidas. Duke era um jogador de tanque de ponta a ponta e jogava no lado fraco para permitir que o caçador Bengi concentrasse toda sua atenção na criação de espaço para Faker trabalhar sua mágica.

A SKT confiava no Faker para carregar um time em todos os metas, contra todos os adversários. Essa superequipe foi construída com base no pressuposto de que ele poderia fazer tudo de uma forma que nenhuma outra equipe foi capaz de replicar. Em todos os 10 anos de história competitiva do LoL, nenhuma equipe foi capaz de replicar a superequipe OG ainda, mas muitos tentaram.

2018: Royal Never Give Up

A equipe de 2018 do Royal Never Give Up é amplamente considerada uma das melhores equipes a nunca vencer um mundial. No ano que antecedeu o Campeonato Mundial de 2018, todos os olhos estavam voltados para a LPL depois que aa RNG derrotou o favorito coreano Kingzone DragonX em uma final por 3-1 na MSI. Foi a primeira vitória da MSI para a LPL desde 2015, quando Edward Gaming fez sua participação milagrosa, derrotando os campeões mundiais SKT T1 em uma final de cinco jogos emocionante.

Parte da razão pela qual o mundo tinha tanta confiança na equipe da RNG era que ele operava com os mesmos princípios fundamentais do time da SKT que mudou a cara do LoL competitivo apenas alguns anos antes: um caçador de suporte, rotas fortes capazes de jogar um estilo autossuficiente e um único carregador em que a equipe poderia se unir. Desta vez, entretanto, aquele carregador estava na função de atirador. E cara, ele era assustador.

Uzi é amplamente considerado o maior atirador que já jogou LoL. Esta equipe da RNG foi projetada com o único propósito de permitir seu poder de luta em equipe, algo que se tornou evidente na seleção de campeões em todo o Mundial, com os campeões mais populares do meio Xiaohu sendo Lissandra, Ryze e Galio, escolhas de apoio com forte controle de grupo para criar espaço para Uzi para trabalhar sua magia.

Se o meta fosse diferente, talvez a RNG pudesse ter vencido um campeonato. Mas um dos problemas críticos em indexar todo o seu potencial de carregador em um único jogador é que o meta em League é uma besta escorregadia e às vezes esse papel simplesmente não é bom o suficiente para carregar. Esse foi o caso da RNG. Enfraquecimentos para itens de ataque crítico no início do ano significava que atiradores hiper-carregadores como Sivir e Tristana simplesmente não eram viáveis. O meta havia mudado para recompensar o domínio da rota solo, algo que faltava muito à RNG, e nenhuma quantidade de posicionamento inteligente em lutas de equipe poderia compensar a falta de dano no papel de atirador.

A RNG é um exemplo único de indexação no tipo errado de energia para formar uma superequipe. Atirador é um papel notoriamente volátil, e embora Uzi seja de longe um dos melhores, ele simplesmente não pode fazer seus campeões causar mais danos ou sobreviver a um combo de uma Irelia forte. O projeto da RNG falhou e Uzi ficou sem o título mundial que vinha perseguindo durante toda a sua carreira.

2019: G2 Esports

A equipe de 2019 da G2 é, sem dúvida, o time de maior sucesso que a Europa já formou. Todo esse sucesso veio de um movimento único e surpreendente entre as temporadas: a aquisição do meio Caps da Fnatic e a troca do veterano Perkz para a função de atirador.

A mudança foi, a princípio, considerada extremamente polêmica. As trocas de função raramente eram bem-sucedidas e muitos pensavam que a G2 estava jogando fora um dos meio mais talentosos que a Europa já tinha visto. Muitos analistas também ficaram surpresos com a decisão de Caps de sair de uma equipe que havia alcançado a primeira final do Mundial na Europa desde a primeira temporada, embora Caps explicasse que deixou o time porque “não via que ganharíamos o Mundial”. Se havia algo para o qual essa equipe da G2 foi construída, era para fazer o que a Fnatic não conseguiu em 2018. As peças se encaixaram e a G2 sem dúvida tinha os melhores jogadores europeus em quatro das cinco funções.

A princípio, essa equipe da G2 parecia ser uma das superequipes com melhor desempenho de todos os tempos. Eles foram imparáveis, vencendo todos os eventos em que participaram, incluindo um troféu MSI que marcou a primeira vitória internacional não-Rift Rivals da Europa desde 2011. A chave para esta superequipe foi sua flexibilidade. A força de seus jogadores individuais significava que qualquer um podia jogar qualquer coisa, e seu incrível poder nas rotas compensava sua coesão às vezes desleixada em lutas de equipe. Eles trouxeram escolhas estranhas após escolhas estranhas: Morgana caçadora, Pyke topo, Xayah/Rakan no meio. Se um campeão fosse jogável, provavelmente a G2 poderia fazê-lo funcionar em qualquer função no mapa.

Sua queda veio no Campeonato Mundial de 2019, porém, onde encontraram seu contra-ataque perfeito na FunPlus Phoenix. Esta equipe sempre contou com sua habilidade de dominar na rota, mais especificamente na rota do meio. Mas você não pode derrotar seu oponente de rota se ele nunca estiver lá. O estilo característico de DoinB de “escolher um tanque e ir para a rota superior” combinado com o poder superior de luta de equipe da FPX permitiu que o time chinês fizesse um trabalho rápido na G2 em mais uma derrota na final do Mundial por 3-0 para a Europa.

O problema com esta equipe era que ela indexava muito o poder individual. Teve o problema oposto da equipe de 2018 da RNG. Em vez de ter o potencial de carregar apenas nos ombros de uma pessoa, permitiu que todos tivessem o potencial de carregar. Isso significava, no entanto, que as lutas entre equipes pareciam confusas e descoordenadas nos momentos mais importantes, porque todos estavam tentando vencer sozinhos, em vez de trabalhar de forma coesa para garantir a vitória.

A G2 pode fazer o impossível em 2021?

A única superequipe que já atendeu às expectativas de sucesso do mundo foi a SKT e a magia dessa equipe veio de sua versatilidade. Eles não eram tão habilidosos em lutas de equipe como a RNG e suas rotas não eram tão dominantes quanto as da G2. Mas eles foram capazes de combinar os dois elementos de uma forma que, até agora, não foi replicada.

Isso até a G2 anunciar a contratação de Rekkles para a temporada de 2021.

A equipe de 2021 da G2 pode ser uma das superequipes mais poderosas que o mundo já viu. A G2 finalmente adquiriu o melhor jogador em todas as funções no mapa. Embora tenham perdido a liderança no jogo de Perkz, eles ganharam a capacidade de Rekkles de jogar contra o lado fraco por meio de uma excelente gestão das ondas na rota.

Embora esta formação ainda não tenha sido comprovada, o termo “superequipe” leva a alturas nunca vistas. Em termos de estilo de jogo, a escalação da G2 deve ser uma reminiscência daquela monstruosa equipe da SKT: um topo auto-suficiente, um caçador de apoio, um meio dominante, mecanicamente habilitado e um rota inferior que pode fornecer muita segurança no final do jogo.

O experimento da superequipe freqüentemente volta para morder a mão que a alimenta. Os fãs do LoL terão que esperar até 2021 para ver se a aposta final da G2 terá retorno.

https://www.youtube.com/watch?v=Pl48x403le8

Artigo publicado originalmente em inglês por Megan Kay no Dot Esports no dia 11 de dezembro.