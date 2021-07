Alterações agendadas para Sona com a atualização 11.16 no LoL

Desde que uma certa Cantora Sonhadora chegou em League of Legends, a música mágica original de Summoner’s Rift caiu na obscuridade. Mas agora, Sona está recebendo um pouco de amor que visa trazê-la de volta com outros suportes.

Em uma nova edição do Visões de Balanceamento, a Riot revelou hoje que as mudanças anteriormente discutidas em Sona, incluindo a remoção de sua mecânica de reembolso de mana dependente da equipe e o acúmulo de aceleração de habilidade, estão planejadas para envio aos servidores ativos na atualização 11.16. Estas alterações visam tornar a Sona mais proeminente na função de suporte (e ocasionalmente na rota solo), bem como recompensar os jogadores por serem pró-ativos com o campeão.

A Riot revelou ainda que depois de maximizar os acúmulos agora associados à sua passiva, os jogadores serão capazes de diminuir lentamente seu tempo de recarga da Ultimate. Acúmulos da passiva serão facilmente obtidas pelos jogadores de Sona por continuarem a jogar com o campeão da maneira que sempre fizeram, quer eles se concentrem principalmente na cura ou em causar grandes danos de cutucada nos inimigos. Independentemente do estilo de jogo que os jogadores optam com a Sona, essas mudanças substanciais permitirão que eles colham benefícios que resultam em mais dano, mais cura e mais ultimates lançadas, tudo em um ritmo muito mais rápido do que antes.

Os jogadores podem esperar realizar suas fantasias de cura e cutucadas como Sona quando suas alterações chegarem ao Summoner’s Rift na atualização 11.16. Esta atualização será lançada em 18 de agosto, uma semana após a conclusão do evento Sentinelas da Luz que agora está ativo nos outros jogos da Riot.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 09 de julho.