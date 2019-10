Aatrox Vitorioso, skin da temporada 9 do LoL, tem reações mistas

A Riot Games revelou ontem a skin Vitoriosa da temporada 2019 de League of Legends: Aatrox Vitorioso.

Mas a resposta da comunidade do LoL nos últimos dias foi mista. Alguns jogadores discordam da escolha, porque Aatrox foi enfraquecido na metade da temporada e há alguns meses não é mais tão popular. A presença dele é de 16%, com seis banimentos e duas escolhas no Mundial.

O campeão Vitorioso é escolhido todo ano de acordo com sua popularidade na temporada, entre outros critérios. No começo de 2019, Aatrox tinha alta participação em ranqueadas e em campeonatos oficiais de todo o mundo. Mas agora, perto do fim de 2019, como vimos em seus números do Mundial, Aatrox não é mais tão popular.

Além disso, a skin Vitoriosa e a skin Aatrox Justiceiro parecem muito uma com a outra. E Aatrox recebeu outra skin dourada no começo do ano, quando saiu a edição de Prestígio de sua skin Lua Sangrenta. Alguns jogadores, porém, só acham que o conceito da skin Vitoriosa não se encaixa no estilo de Aatrox.

Antes da revelação, muitos jogadores acharam que era Pyke que receberia a skin Vitoriosa porque o campeão tem sido forte ao longo da temporada. Jhin, Kai’Sa e Ezreal também foram sugeridos. A escolha de Aatrox, porém, foi inesperada para muitos.

Skin Aatrox Vitorioso | Imagem via Riot Games

A skin Aatrox Vitorioso será concedida a todos os jogadores de LoL que alcançarem Ouro ou mais em Summoner’s Rift e Twisted Treeline antes do fim da temporada 2019. Os jogadores precisarão ter nível dois ou mais de Honra.

Os jogadores acima do Ouro receberão recompensas adicionais, enquanto aqueles abaixo do Ouro ainda receberão a borda e o ícone e de invocador. A temporada 9 de League of Legends termina em 19 de novembro.

Artigo publicado originalmente por Eva Martinello em inglês no Dot Esports no dia 25 de outubro.