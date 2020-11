A Riot Coreia desbloqueou os campeões e skins favoritos da DAMWON no cliente coreano até a pré-temporada

A Riot Coreia está celebrando a vitória da DAMWON Gaming no Mundial de League of Legends de 2020 em grande estilo. A Riot desbloqueou cinco campeões e skins exclusivas no cliente coreano de graça até a pré-temporada do LoL começar no final deste ano em homenagem aos jogadores da DWG, de acordo com um fã do Reddit.

Se você tem uma conta no LoL Coreano, agora você pode jogar em uma das skins favoritas de um campeão mundial, escolhendo esses campeões gratuitamente por alguns dias até a pré-temporada chegar. Os campeões desbloqueados e suas skins são os seguintes:

Rota superior: Kennen Lua Sangrenta

Selva: Graves Cidade do Crime

Meio: Twisted Fate Velho Oeste

Atirador: Caitlyn Espectro Lunar

Suporte: Leona Solari de Ferro

A jogada da Riot para desbloquear esses cinco campeões na Coréia poderia sinalizar as escolhas finais da DWG para as skins do Mundial que eles obterão no final de 2021. Após sua vitória, os jogadores da DWG compartilharam a lista de prováveis campeões para os quais eles queriam um skin. Kennen, Graves e Twisted Fate foram os únicos candidatos certos para as skins da DWG Mundial nessas funções, mas o atirador e as escolhas de suporte não eram claras.

Ghost reduziu suas opções para Ashe, Jhin ou Caitlyn, mas parece que ele pode ter escolhido Caitlyn. Seu suporte, BeryL, queria uma skin para o Pantheon, mas ele mencionou que iria de Leona, pois a Riot poderia afastar Pantheon do papel de suporte, o que a empresa está em processo de fazer.

As skins do Mundial geralmente são lançadas meio ano após o término do Campeonato Mundial. Mas, por enquanto, os fãs coreanos podem brincar com as skins favoritas da DWG para comemorar sua conquista recente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 06 de novembro.