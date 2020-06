A comunidade de League of Legends reclama que monstros da selva não aparecem imediatamente da névoa de guerra

Você não pode Golpear o que não pode ver.

Um jogador de League of Legends teve a infelicidade de encontrar um problema na névoa de guerra com o Barão Nashor, postando um vídeo ontem à noite. O erro o impediu de roubar o objetivo crucial e eliminou qualquer esperança de vitória.

Em um jogo apertado de 35 minutos em que ambas as equipes estavam empatadas em ouro, o bônus do Barão era necessário para qualquer equipe conseguir a vitória. Sem nenhuma visão dentro do covil, além de uma ultimate do Draven que mostrou brevemente a vida do Barão, o jogador de Ekko teve que cronometrar seus movimentos perfeitamente. Mas depois de usar o flash por cima do muro, o Barão não estava em lugar algum.

Devido à estranha mecânica da névoa de guerra, o Barão não se registrou na tela do Ekko imediatamente, permitindo que o caçador inimigo golpeasse e garantisse o objetivo.

Para muitos caçadores, isso é algo comum. Embora isso geralmente não aconteça com Barão ou Dragões, os jogadores podem caminhar em direção a seus acampamentos na selva e não ver nada. O primeiro pensamento que geralmente passa pela cabeça de um caçador é que o inimigo invadiu. Mas depois de um segundo, o campo aparece e acalma qualquer suspeita.

Alguns jogadores afirmam até que sentinelas de controle não aparecem imediatamente quando você entra em um arbusto. Você poderia passar por ela e dar visão ao time inimigo sem nem mesmo saber.

Não está claro se isso é de propósito ou se a Riot planeja tratar isso como um erro. Mas se continuar custando os principais objetivos dos jogadores, poderá ser corrigido em uma atualização futura.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 16 de junho.