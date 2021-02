5 coisas que queremos ver em um MMORPG de League of Legends

Um novo MMORPG da Riot Games baseado no universo de League of Legends foi confirmado. A Riot postou uma lista oficial de empregos para sua equipe de MMORPG no site da empresa ontem.

Embora a data de lançamento ainda seja um sonho e o jogo provavelmente será lançado em um futuro distante, a Riot ainda está a todo vapor. Só a ideia do jogo já está gerando hype.

Aqui estão cinco coisas que gostaríamos de ver no próximo MMO de LoL, quando quer que seja lançado.

História em primeira mão

A história do LoL já é rica em conteúdo, mas muito dele está escondido atrás de uma cortina. Seja na forma de cinemáticas ou no site do universo do LoL, parece que sempre houve algum tipo de passo extra que os fãs precisam dar.

No que diz respeito ao jogo real do LoL, a história sempre foi colocada em segundo plano. A história de League é quase, senão totalmente, impossível de absorver em um jogo cinco contra cinco padrão.

Este próximo MMO pode servir apenas como uma forma adequada para a história de Runeterra ser apresentada ao fã médio em uma escala muito mais ampla. Simplificar o conhecimento do jogo em um meio e fazer os jogadores interagirem com ele em primeira mão, ao invés de ir ao YouTube e assistir a vídeos de terceiros, será uma grande vitória para a Riot.

Vários níveis de exploração

Imagem via Riot Games

A marca de um grande MMO são suas zonas icônicas. De Queensdale em Guild Wars 2 à Floresta Elwynn de World of Warcraft, as zonas que constituem vastos continentes se tornaram icônicas por conta própria. “Mundos dentro dos mundos” são uma parte fundamental do processo de construção de mundos e quanto mais regiões icônicas de Runeterra a Riot for capaz de trazer à vida neste MMO, melhor.

Embora o mundo de Runeterra certamente seja um continente em grande escala com várias regiões, culturas e ambientes, as regiões que compõem o mundo devem parecer “mundos” em miniatura por si mesmas. Completar as missões principais, conhecer NPCs de renome ou simplesmente explorar tudo que uma zona tem a oferecer deve ser tão envolvente quanto o mundo como um todo.

Tão importante quanto sentir que você está explorando Runeterra, será igualmente importante explorar as diferentes regiões que ela tem a oferecer. Progredir através das zonas icônicas do LoL, como Águas de Sentina ou Demacia, deve ser recompensador por si só.

Mergulho nas relações com os campeões

Imagem via Riot Games

As relações entre os campeões sempre foram um pouco nebulosas em sua superfície. A história do LoL faz um trabalho sólido ao permitir que os jogadores saibam quais campeões estão de alguma forma relacionados entre si, mas ainda é superficial. Claro, é de conhecimento comum que Vi e Caitlyn são parceiras e que Ezreal e Lux estão namorando, mas os relacionamentos básicos entre os personagens têm espaço para crescer neste novo MMO.

Se todas as regiões de Runeterra serão exploradas neste jogo, os principais campeões que definiram essas regiões, e como elas interagem entre si, devem ser um ponto focal da história do jogo. Se um jogador for para Freljord, ele deve ter a opção de se aprofundar na rivalidade entre Ornn e Volibear. Em Bandópolis, o triângulo amoroso entre Tristana, Teemo e Rumble merece destaque.

Parece que quase todo campeão do LoL tem algum tipo de conexão com outro personagem da lista do jogo. Nenhum campeão é um lobo solitário (sim, até mesmo Yasuo). E com um mundo aberto cheio de personagens complexos e regiões expansivas sobre a mesa, as possibilidades de explorar suas várias teias de relacionamentos e anedotas são vastas.

Combinações fluidas de classe e raça

Se os jogos de RPG de fantasia são conhecidos por alguma coisa, são as incontáveis ​​raças e classes que constituem o processo central de criação de personagens.

Não se sabe muito sobre como as raças e classes funcionarão no próximo MMO do universo do LoL, mas esperamos que as opções de escolha sejam vastas. No que diz respeito às raças, Runeterra é limitado em raças originais que vão além das variantes humanas. Yordles definitivamente deveriam estar no jogo.

Potencialmente, as classes podem ser baseadas nas várias funções do LoL. Atiradores, magos e colossos poderiam facilmente formar grupos neste novo MMO. As habilidades do jogador podem ser baseadas em algum tipo de amálgama de movimentos de campeões dentro do LoL, ou podem ser totalmente originais.

Independentemente da abordagem que a Riot adota ao projetar a personalização do jogador para este próximo jogo, nosso único pedido principal é que as combinações de classe e raça que os jogadores podem escolher permaneçam fluidas. Limitar a liberdade dos jogadores desde o início na criação de personagens nunca é algo bom para um RPG, então manter o processo de criação de personagens o mais aberto possível seria um sinal genuinamente bom do que está por vir.

Desenvolvimento de personagens secundários

Imagem via Riot Games

Desde o seu início, o universo do LoL tem funcionado com o combustível de seus personagens mais importantes. Nomes como Garen, Darius, Caitlyn e muitos outros desempenharam papéis importantes na construção de Runeterra. Mas com este novo MMO no horizonte, a Riot tem uma chance real de fazer brilhar alguns personagens menos conhecidos.

Embora aprender mais sobre os personagens que estabeleceram a base de Runeterra seja certamente uma perspectiva intrigante, mergulhar nas histórias atuais dos personagens que compõem os aspectos cotidianos do mundo é algo a que a Riot deve dar atenção neste próximo MMO. Para cada história sobre grandes generais de guerra como Jarvan IV, uma busca sobre um soldado do exército demaciano seria suficiente. Quando os grandes piratas de Águas de Sentina, como Miss Fortune e Gangplank, dominam a história, uma missão paralela sobre um pequeno estivador faria maravilhas para o jogo.

Com um mundo tão grande para trabalhar, preenchê-lo com personagens intrigantes além dos mais conhecidos do LoL será uma tarefa importante para a Riot.



Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 23 de fevereiro.