Você pode conectar o Steam Deck a uma TV?

A Valve revelou sua próxima incursão em jogos portáteis com a forma de um novo console chamado Steam Deck, e pode fazer quase tudo que você quiser.

Não apenas o Steam Deck pode ser usado em trânsito, mas seu dock especial também serve como um hub USB-C que permite conectá-lo a qualquer número de periféricos. Enquanto estiver em seu dock oficial, o Steam Deck pode se conectar a qualquer TV que tenha recursos de conexão DisplayPort 1.4 ou HDMI 2.0.

Screengrab via Steamdeck.com

Além disso, os recursos de bluetooth e Wi-Fi do Steam Deck também podem ser uma via para conectá-lo a uma smart TV, da mesma forma que você pode usar um telefone ou ipad para transmitir algo.

O dock oficial da plataforma será vendido separadamente do console, de acordo com o site oficial do Steam Deck, e as especificações exatas do dock podem mudar. As especificações atuais para o dock incluem uma porta USB 3.1, duas portas USB 2.0, bem como uma porta Ethernet na parte superior de seu par de portas de tela.

Com uma abundância de portas, a Valve até sugere que os proprietários do Steam Deck serão capazes de usar uma configuração de mouse e teclado para seu console e tratá-lo como um PC normal. Os jogadores podem começar a reservar seu Steam Deck agora, e os consoles devem ser enviados aos clientes a partir de dezembro. O preço do Steam Deck varia de US$ 399 a US$ 649.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 15 de julho.