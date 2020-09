Vaza conteúdos incluídos no PS5 e Edição Digital

A Sony permaneceu relativamente quieta em relação ao PlayStation 5, mas um novo vazamento deu aos fãs uma visão do que está incluído em ambas as versões do console. O PS5 padrão e sua contraparte na Edição Digital incluirão o mesmo conteúdo, de acordo com um link de um distribuidor de Hong Kong.

O especialista da indústria Daniel Ahmad postou uma captura de tela do conteúdo incluído em ambas as versões do PS5, e isso mostra que ambas as versões serão enviadas com o mesmo conteúdo. Cada opção inclui o console PS5 padrão ou digital, um controle sem fio, SSD de 825 GB, uma base, um cabo HDMI, um cabo de alimentação CA, um cabo USB e um manual de instruções. Ambas as versões também virão com o Astro’s Playroom pré-instalado no sistema.

Model numbers for PS5 and PS5 Digital Edition + box contents. pic.twitter.com/LntCOo5iae — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 11, 2020

Ahmad disse que esta informação pode ser específica da região, já que a Sony não revelou o conteúdo oficial que será enviado com seu console de próxima geração. A Sony também não divulgou um preço oficial ou data de lançamento para o PS5, mas isso provavelmente mudará em breve, considerando que a Microsoft revelou recentemente os preços do Xbox Series X e S e a data de pré-venda.

A Sony apresentará um PlayStation 5 Showcase em 16 de setembro, que pode ser o evento em que eles finalmente revelarão os preços e as datas de pré-venda do PS5. Há rumores de que o novo console tem atualizações impressionantes, como controles que podem identificar automaticamente os usuários e aumentar a vida útil da bateria.

Os fãs terão que esperar a Sony revelar oficialmente mais informações para ver o que realmente virá com os consoles quando forem lançados.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 12 de setembro.