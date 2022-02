Todos os personagens de Disney Speedstorm

Disney Speedstorm está chegando ao Nintendo Switch, trazendo vários personagens da Disney e da Pixar para uma corrida de kart.

O jogo de corrida gratuito conta com várias pistas, cada uma temática de um filme. Cada pista também terá poderes únicos que podem mudar o resultado de qualquer corrida entre esses personagens da Disney e Pixar.

Os corredores também terão habilidades especiais, então você pode escolher seu corredor com base nisso além de sua preferência por certos personagens.

Mas quem exatamente vai estar no jogo? E o mais importante: será que o seu personagem favorito da Disney ou Pixar foi escolhido para fazer parte do elenco? Nem todos os personagens foram divulgados até o momento, mas confira uma lista de quem já está confirmado para Disney Speedstorm, que será lançado neste ano.

Mickey Mouse

Captura de tela via Disney

O mascote da Disney, é óbvio que Mickey Mouse faria parte de Disney Speedstorm. Esse amado personagem teve muito destaque ao longo dos dois minutos do trailer e foi um dos três personagens descritos nele. Segundo o trailer de Disney Speedstorm, Mickey Mouse será um personagem rápido, para quem se importa com aceleração e velocidade. Será interessante ver se essa velocidade pode ser controlada.

Pato Donald

Captura de tela via Disney

O melhor amigo do Mickey Mouse também apareceu no trailer revelado no Nintendo Direct, sendo o único personagem cujos atributos foram revelados. Ao que tudo indica, ele pode ter um estilo de jogo parecido, mas com foco em controle de curvas e drifts, como a próxima personagem. Ele sempre foi o companheiro fiel do símbolo da Disney, mas agora o Pato Donald pode aproveitar as pistas de Disney Speedstorm para ultrapassar o Mickey Mouse e se tornar o maior destaque da Disney.

Mulan

Captura de tela via Disney

Uma das duas princesas da Disney que já estão confirmadas em Disney Speedstorm, Mulan parece, pelo trailer, ser uma personagem cujo foco é controle. A natureza firme que ela mostra em seu filme deve ajudá-la a se tornar a personagem mais rápida da Disney.

Jack Sparrow

Captura de tela via Disney

O protagonista esquisito e carismático da série Piratas do Caribe foi visto em imagens promocionais de Disney Speedstorm. Não foram divulgadas muitas informações sobre sua jogabilidade, mas sua transição do Pérola Negra para o kart tem tudo para ser empolgante.

Sully

Captura de tela via Disney

O adorável monstro das neves azul de Monstros S.A. estará em Disney Speedstorm e até agora é o único personagem confirmado da Pixar. Ainda precisamos esperar para ver se seu companheiro verde de um olho só, Mike Wazowski, também entrará para o elenco, mas Sully usará sua força e poder para vencer nas pistas da Disney.

Bela

Imagem via Disney

A segunda princesa da Disney confirmada, depois de Mulan, a estrela de A Bela e a Fera pode ser vista no fundo da capa promocional de Disney Speedstorm. Seu lugar na arte promocional não indica nada sobre suas habilidades como corredora, mas a força e ousadia que ela demonstra nos filmes podem dar as caras nas pistas da Disney em breve.

A Fera

Imagem via Disney

Depois da Bela, a Fera também está confirmada no jogo de corrida da Disney. É o último personagem confirmado até o momento. Não se viu muito da Fera no trailer nem na capa, mas é provável que ele tenha um estilo de jogo parecido com o de Sully e dependa de força para terminar em primeiro lugar.

Disney Speedstorm já tem esses sete personagens confirmados e terá muito mais, todos disponíveis em jogo multiplataforma. Isso permite que os corredores enfrentem seus amigos que não tiverem Nintendo Switch. Ainda não foram divulgadas mais informações sobre as plataformas nas quais o jogo estará disponível, no entanto. O jogo terá modo cooperativo em tela dividida para aqueles que gostarem de reunir os amigos em casa ou jogar com a família, algo parecido com Mario Kart.

Disney Speedstorm será lançado em 2022, entre junho e setembro, para o Nintendo Switch e já foi anunciado que ele terá DLCs e passes incluindo mais personagens, pistas e carros, além dos que já forem lançados com o jogo.

Passou pouco tempo do anúncio oficial do jogo, mas Disney Speedstorm tem tudo para se tornar um dos maiores jogos de luta do ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Sage Datuin no Dot Esports no dia 10 de fevereiro.