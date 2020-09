Servidor de Among Us está fora do ar

A sensação Among Us parece, segundos usuários, estar fora do ar.

Os jogadores que estiverem tentando entrar em partidas estão encontrando um erro que diz “Matchmaker is full”, um erro de servidor. O mesmo erro também aparece quando o formador de partida não consegue encontrar um impostor, então você pode tentar entrar novamente na fila assim que receber a mensagem.

Caso o problema persista, é provável que a InnerSloth tenha que fazer uma atualização para resolver o erro no servidor e permitir a entrada de mais jogadores, mas você também pode tentar trocar de região para ver se as outras partes do mundo estão com o mesmo problema. Mudar para outras regiões, especialmente as menos movimentadas, pode ajudar, já que ping não é um problema tão grande no caso de Among Us.

Captura de tela via InnerSloth

Apesar de já ter dois anos, Among Us se tornou um dos jogos mais populares dos últimos meses depois que alguns streamers começaram a mostrar mais dele em suas transmissões ao vivo.

O novo aumento de jogadores foi bom para a comunidade, mas os servidores da InnerSloth não deram conta.

Há várias possíveis formas de resolver alguns dos problemas de conectividade, mas se a InnerSloth conseguir realizar as melhorias aos servidores, pode resolver tudo.

Fique de olho na página da desenvolvedora no Twitter, porque a InnerSloth atualiza o perfil frequentemente para informar os usuários. Fóruns e redes da comunidade, como o Reddit, podem ser uma ótima fonte para descobrir o que está acontecendo com outros jogadores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 18 de setembro.