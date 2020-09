Como0 Among Us se tornou um dos jogos mais importantes e bem-sucedidos de 2020

Dois anos após seu lançamento, Among Us está conquistando o mundo dos games.

Among Us rapidamente se tornou um dos jogos mais populares na Twitch. Com quase 31 milhões de horas assistidas durante o mês de agosto, emergiu como um titã na paisagem de streaming. Isso se deve principalmente à capacidade do jogo de reunir grandes personalidades de streaming de uma vez, criando contatos entre streamers e comunidades em uma escala nunca vista antes.

Graças ao seu alto fator de “transmissão”, Among Us se tornou um triunfo da noite para o dia e pode definitivamente ser considerado um dos jogos de maior sucesso de 2020, apesar de seu lançamento em 2018. E conforme avançamos no ano, fica cada vez mais claro que Among Us pode facilmente ser considerado um dos jogos mais importantes e bem-sucedidos do ano.

Como qualquer jogo da era moderna, o sucesso na Twitch é uma parte essencial de como o jogo é recebido em um sentido mais amplo. Se o título tem um lugar na esfera da criação de conteúdo, é mais provável que decole e alcance coisas maiores no longo prazo. Quando se trata de Among Us, há um conteúdo ilimitado a ser criado. O jogo encontrou um lar na Twitch, nos braços de alguns dos streamers mais populares da plataforma. Ao longo do último mês, uma média de quase 500 canais na Twitch transmitiram Among Us diariamente, de acordo com o TwitchTracker. Só nos últimos sete dias, esse número disparou para mais de 1.000 canais individuais.

Se você pensar em qualquer streamer relativamente popular, é provável que eles tenham jogado Among Us em algum momento nos últimos 30 dias. O jogo se tornou uma conquista tão massiva e espontânea que todos na Twitch aderiram ao movimento, e o efeito bola de neve em torno do jogo foi significativo. Sem dúvida, Among Us despontou como um dos jogos mais populares do ano, impulsionado inteiramente por um crescimento exponencial orgânico. Mas nem sempre foi assim.

Recentemente, Among Us alcançou um nível de popularidade que não poderia ser previsto por nenhuma métrica. Na verdade, se você olhasse para junho, apenas 60 dias atrás, a Twitch tinha apenas 14 canais dedicados ao streaming do jogo. Naquela época, uma média de apenas 174 espectadores passavam algum tempo assistindo a Among Us mensalmente.

Agora, o jogo deixa marcas como aquelas na poeira. Apenas na semana passada, uma média de quase 80.000 espectadores sintonizou-se em streams de Among Us na Twitch, acumulando um total de mais de 13 milhões de horas assistidas em toda a plataforma. À medida que o jogo avança no mês de setembro, sua popularidade continua a crescer. Claro, o aumento de 45.000 por cento na audiência de junho a agosto é insustentável, mas com 190.000 espectadores simultâneos sintonizando Among Us em 1 de setembro, o jogo está provando que já teve um começo quente neste mês. Ainda há muito espaço para crescimento, e o trem da propaganda de Among Us não dá sinais de desacelerar tão cedo. Em meados de julho, Among Us pegou vapor do nada, tornando-se uma sensação com facilidade.

Imagem via TwitchTracker

Agora, o aclamado jogo de festa cresceu a um ponto em que os números de audiência impecáveis ​​que ostenta não fazem justiça a ele. À medida que Among Us cresce mais e mais a cada dia, ele cresce com uma abundância frutífera de riachos cravejados de estrelas, alimentados pela simplicidade abundante.

A beleza de Among Us reside inteiramente em sua capacidade de reunir alguns dos maiores nomes da Twitch em eventos de crossover que a plataforma não necessariamente viu antes em termos de escala e exclusividade. Nunca antes toda a comunidade da Twitch foi capaz de ver alguns dos maiores nomes do streaming reunidos em um lugar como em Among Us. Seja Hasan Piker se conectando com xQc ou Sodapoppin cruzando caminhos com Imaqtpie, está se tornando obviamente claro que Among Us está permitindo que alguns dos nomes mais integrais da cena se juntem e interajam em um ambiente extremamente único.

Talvez isso seja o que há de mais intrigante em Among Us. Claro, o jogo é ótimo, mas é totalmente razoável sugerir que ele obteve tanto sucesso na Twitch por causa de sua capacidade de unir as pessoas. Além disso, Among Us serve como ponto de encontro dos criadores mais populares da Twitch e a cultura de streaming massiva sobre a qual construiu seu império da noite para o dia inspirou inúmeras pessoas a experimentar o jogo por si mesmas.

Nos últimos 30 dias, os números de vendas de Among Us dispararam na Steam. Nos últimos tempos, uma média de aproximadamente 80.000 pessoas tem acumulado seu tempo em Among Us diariamente, com centenas de milhares mais sendo donos do jogo e jogando-o de forma intermitente.

Imagem via SteamDB

Qualquer um pode começar a se divertir com o Among Us, isso é o que o torna tão bem-sucedido quando se trata de vendas. Os três principais fatores de simplicidade, disponibilidade e popularidade tornaram o jogo um sucesso instantâneo, e os desenvolvedores da Innersloth já estão trabalhando em uma sequência.

Talvez o raciocínio por trás de seus números astronômicos de vendas seja o preço relativamente baixo de R$ 10,89 do jogo. Sem dúvida, Among Us é um dos melhores jogos com bom custo-benefício no mercado atualmente. A intriga do jogo vai muito além de sua premissa. Os componentes subjacentes e contribuintes do entretenimento expansivo, um preço extremamente generoso e a perspectiva de se misturar com os amigos em um ambiente divertido e atraente fizeram de Among Us um sucesso sem precedentes.

Claro, é inteiramente possível que Among Us siga o caminho de tantos outros jogos na Twitch. Em algumas semanas, pudemos ver os números de visualização do título e a popularidade geral diminuindo com a mesma rapidez com que aumentaram.

Mas não conte com isso.

Conforme o ano passa, não seria totalmente fora deste mundo esperar que Among Us continuasse seu reinado de domínio na Twitch e a paisagem dos jogos casuais como um todo.

Em um ano em que tantos eventos sociais inesperados mudaram nosso modo de vida, Among Us é uma fonte bem-vinda de conforto que permite que as pessoas ganhem um senso de interação social durante esses tempos sem precedentes. Embora o jogo mais importante de 2020 tenha sido lançado há quase dois anos, ele está aqui agora, quando o mundo mais precisa. Among Us é um travesseiro para todos nós voltarmos, quer estejamos assistindo nossos streamers favoritos jogar uns com os outros ou se estamos participando da ação com nossos próprios amigos.

E enquanto o mundo procura um lugar para se reunir com segurança e responsabilidade, talvez uma nave alienígena bem acima da estratosfera seja o ponto de encontro mais incrível de todos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 02 de setembro.