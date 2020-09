Erro “Matchmaker is Full” de Among Us explicado

Among Us explodiu em popularidade nos últimos meses, embora o jogo tenha sido lançado em 2018. Com muitos streamers populares o pegando, o jogo se tornou uma fonte de entretenimento estabelecida para espectadores e jogadores. Sua natureza fácil de pegar e disponibilidade permitiu que milhões de novos jogadores se juntassem à diversão, mas os servidores não estavam tão prontos quanto os jogadores.

O rápido aumento na contagem de jogadores, como o que está ocorrendo em Among Us, é excelente tanto para o desenvolvedor quanto para a comunidade, já que muitas pessoas encontram um novo interesse em jogos. Para um jogo de dois anos de idade que só tinha servidores suficientes para os jogadores existentes, isso também significava problemas de servidor. Os jogadores têm relatado problemas que os impedem de entrar nos jogos desde que o Among Us começou a ganhar força no início de agosto, e o erro “Matchmaker server is full” é apenas um entre muitos.

Como você deve ter adivinhado pelo nome, o erro é simplesmente causado por servidores que estão inundados de jogadores. Embora apenas o desenvolvedor, InnerSloth, possa resolver esse problema por completo trabalhando em seus servidores, há algumas coisas que você pode experimentar para tentar entrar em um jogo.

Como você pode corrigir o erro “Matchmaker is Full” em Among Us?

Screengrab via InnerSloth

Esse erro surge principalmente durante os principais horários de jogo de todas as regiões disponíveis em Among Us. Se você mora na América do Sul e joga depois de um longo dia de trabalho ou escola, pode esperar milhões de outras pessoas fazendo a mesma coisa. Embora não deva ser um problema para a maioria dos jogos, considerando que Among Us é um jogo indie, às vezes ele não consegue lidar com sua própria popularidade.

Recomendamos fortemente verificar o subreddit do jogo e a conta oficial do desenvolvedor no Twitter antes de tentar qualquer correção para garantir que não haja nenhuma manutenção contínua do servidor.

Se você está recebendo o erro e não há nenhum jogador relatando problemas gerais, você pode ter apenas tido azar em sua busca por um jogo. O erro também pode aparecer quando o jogo não consegue encontrar um impostor, o que significa que você ainda pode encontrar outro jogo entrando na fila mais uma vez.

Nos casos em que esse erro ocorre continuamente, a melhor solução que você pode tentar é trocar de região. Mude sua região para qualquer servidor no qual você não esteja jogando, e é provável que você encontre um jogo, já que essas regiões estarão fora de seu horário nobre.

Houve usuários relatando que o uso de uma VPN corrigiu o problema para eles, mas é essencialmente a mesma coisa que mudar o servidor do jogo, já que Among Us atribui automaticamente um servidor com base em onde você está se conectando.

Como método de solução de problemas geral, você também pode verificar se há atualizações para o jogo e redefinir o roteador ao mesmo tempo. Isso deve garantir que você não tenha problemas de conectividade de seu lado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 17 de setembro.