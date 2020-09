Como resolver o erro de desconexão de Among Us

Antes de tirar o roteador da tomada, há uma forma fácil de se livrar da mensagem “desconectado do servidor” que você pode ter encontrado em Among Us.

Tente antes mudar a região do seu servidor, clicando no ícone de globo no canto inferior direito do jogo. Mudar para um servidor mais vazio, como um da Europa, pode resolver o problema na hora e permitir que você encontre uma partida.

De modo geral, a mensagem de erro aparece quando os servidores estão lotados. A popularidade de Among Us cresceu muito depois do sucesso do jogo entre os streamers, e há muita gente tentando encontrar uma partida.

Se você ainda não conseguir achar uma partida depois de mudar de região, pode precisar resolver algum problema da sua conexão. Se conseguir, aproveite sua partida de Among Us.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 14 de setembro.