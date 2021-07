Quanto pesa o Steam Deck?

Recentemente, a Valve anunciou sua aposta no mercado dos consoles portáteis, o Steam Deck, que será lançado no fim deste ano. Mas, apesar de ser portátil, o dispositivo será grandinho.

Com tela de 7 polegadas, o Steam Deck terá 29,71cm de largura, 11,68cm de altura e cerca de 5cm de espessura, o que é bem maior que um Nintendo Switch comum. Isso significa que o Steam Deck deve pesar quase o dobro do Switch.

O Steam Deck pesará cerca de 669 gramas, segundo a lista provisória de especificações no site do console. Em comparação, o Switch pesa menos de 400 gramas com seus dois Joy-Cons conectados.

Embora o design do Steam Deck não seja muito compacto, ele tem vários botões e opções que muitos consoles portáteis não têm. Além dos direcionais, analógicos e botões de sempre, há duas trackpads e até dois botões configuráveis no fundo.

Enquanto isso, a tela de 7 polegadas é maior que a do Switch atual e tem aproximadamente o mesmo tamanho da tela do Switch OLED, novo modelo que será lançado em outubro.

O Steam Deck deve ser enviado aos consumidores a partir de dezembro, mas, caso esteja em uma das regiões elegíveis, você pode reservar o seu agora para entrar na lista de espera. O console custará entre US$399 e US$649, equivalentes a cerca de R$2.000 e R$3.300, mas ainda não estará disponível no Brasil neste primeiro lançamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 21 de julho.