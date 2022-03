Os melhores jogos se você só tiver uma hora para jogar

Costuma ser mais divertido jogar quando você tem tempo livre. Outros compromissos podem encerrar a jogatina depois de apenas uma ou duas horas, impedindo que você aproveite alguns de seus títulos favoritos.

É difícil de terminar a campanha de um jogo AAA com sessões de uma hora, mas há várias opções para quem tiver minutos contados. A maioria dos jogos competitivos online permite entrar em partidas que terminam rapidamente, oferecendo uma boa experiência competitiva em menos de uma hora.

É comum que esses jogos tenham uma curva de aprendizagem, e pode demorar mais de uma hora para aprender o básico. Mas, quando tiver pegado o jeito, uma hora é tudo que você precisa para brilhar.

Apex Legends

Apex Legends é um jogo de tiro com partidas de 60 jogadores. Embora algumas partidas de PUBG e Fortnite possam se arrastar e durar quase uma hora, as de Apex costumam encerrar antes da marca dos 25 minutos. Se estiver com pouco tempo, você também pode se aventurar pelo modo 3×3 do jogo, Arenas, que tem partidas ainda mais curtas (e mais frenéticas).

Apex é um dos títulos mais acelerados do gênero e, embora seja necessário um tempo para desenvolver o senso de jogo, não é preciso ter maestria em todas as lendas para se dar bem. Quando entender seu papel e os pontos fortes da sua lenda, você terá como principal objetivo encontrar espólios assim que chegar em terra firme, dificultando a vida dos outros jogadores.

Apex está disponível gratuitamente para PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch. Também existe uma versão do jogo para dispositivos móveis, que foi feita do zero, mas não permite jogar com outras plataformas.

Rocket League

Rocket League é, provavelmente, o jogo mais difícil da lista. A curva de aprendizagem é maior e sempre há novos truques para descobrir. No entanto, não precisa ser profissional para aproveitar Rocket League, pois os vários modos de jogo permitem que jogadores de todos os níveis de habilidade encontrem partidas justas.

Uma partida comum de Rocket League, sem prorrogação, leva cerca de cinco minutos, o que significa quase 12 partidas em uma hora. Além das partidas normais, você também pode investir tempo para concluir desafios do seu passe de batalha e habilitar recompensas.

Rocket League está disponível gratuitamente para PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch. Embora o jogo não tenha versão mobile, existe um jogo derivado dele para dispositivos móveis: Rocket League Sideswipe, que pode ser considerado uma versão mais fácil e 2D de Rocket League.

Pokémon UNITE

O gênero dos MOBAs tem alguns dos jogos mais competitivos do mundo. O nível de competitividade de uma partida costuma prolongá-la, fazendo com que dure mais de 30 minutos. Pokémon UNITE se encaixa na parte da competitividade, mas se distancia do resto na duração das partidas.

As partidas de Pokémon UNITE foram criadas para serem curtas, e a maioria leva cerca de 10 minutos. Se você tiver ainda menos tempo disponível, pode também experimentar as partidas rápidas, que levam cerca de cinco minutos.

A duração média de uma partida de Pokémon UNITE pode ser até menor se todos os jogadores do seu time escolherem algum dos melhores Pokémon do jogo e seguirem a estratégia do meta.

Pokémon UNITE pode ser baixado gratuitamente em dispositivos Android e iOS e no Nintendo Switch.

Jogos para evitar se você só tiver uma hora

Dota 2/League of Legends

Dota 2 e League of Legends são conhecidos por seus campeonatos com premiações gigantes e suas cenas de esports. Os dois jogos são mesmo divertidos de assistir, mas jogar pode ser um pesadelo se você só tiver uma hora disponível.

Já houve partidas de Dota 2 que duraram mais de cinco horas, enquanto a maioria dos fãs de LoL costuma encontrar partidas que levam quase uma hora. A duração média de partidas de ambos os jogos costuma ser de 30 minutos, mas aumenta com a parte de encontrar partidas e escolher campeões.

Dota 2 e League of Legends estão disponíveis gratuitamente para PC. League of Legends também conta com uma versão mobile, Wild Rift, um jogo mais rápido com partidas mais curtas, para aqueles que querem jogar LoL mas têm pouco tempo.

Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege é um dos jogos de tiro mais técnicos da cena competitiva. Além de ter que combinar os operadores, também é preciso se preparar para cada rodada com posicionamento estratégico de personagens e campeões pelo mapa.

A parte estratégica do jogo permite batalhas equilibradas. Embora a duração média de uma partida normal seja entre 25 e 30 minutos, pode demorar muito mais se os dois times estiverem muito equilibrados. A partida mais longa de Rainbow Six Siege durou duas horas, e a probabilidade de ter energia para fazer qualquer outra coisa após uma partida tão longa é baixa.

