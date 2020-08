O servidor do beta de FIFA 21 caiu?

O lançamento de FIFA 21 está marcado para 6 de outubro. Mais liberdade no Modo Carreira, opções de personalização para Clubes Profissionais e as aguardadas alterações ao Ultimate Team são apenas algumas das novidades do título deste ano.

Como nos anos anteriores, a EA organizou períodos de testes beta para ajustar os últimos detalhes e reparar alguns erros antes do lançamento oficial do jogo. O primeiro beta deveria começar hoje (14 de agosto), apenas para os jogadores que desbloquearam certas conquistas de FIFA 20. Jogadores ou campeões selecionados do Ultimate Team (FUT) que venceram 27 partidas durante um evento da Weekend League receberam códigos do beta no início da semana.

Mas o primeiro erro do beta é que o jogo não estava nem funcionando. A maior parte dos jogadores não conseguiu desbloquear o jogo com o código que recebeu, enquanto outros que conseguiram não encontraram nada funcionando como deveria.

Seria altamente improvável que a EA convidasse milhares de jogadores para um jogo vazio, e o próprio problema tem características de um erro no servidor. A EA reconheceu o problema no Twitter e direcionou os jogadores ao fórum do beta para que se mantenham atualizados em relação à situação. O fórum só pode ser visto pelos que tiverem acesso ao beta de FIFA 21. Ainda não há nenhuma resolução conhecida para os erros, então a melhor opção é mesmo ficar de olho tanto no fórum do beta de FIFA 21 quanto na conta EA Help no Twitter.

Perder o primeiro dia do beta pode ser péssimo, especialmente levando em conta que ele começou em uma noite de sexta-feira, mas a fase atual do beta vai durar até 1º de setembro, então há tempo de sobra para compensar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 14 de agosto.