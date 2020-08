O que fazer se Fall Guys não estiver funcionando: um guia completo para todos os problemas de conectividade em Fall Guys

Depois de um breve período beta que atraiu o interesse de muitos entusiastas de jogos de festa, Fall Guys foi lançado no início de agosto.

Embora a maioria dos jogadores tenha antecipado a popularidade do jogo, Mediatonic, a desenvolvedora, foi pega de surpresa com a realidade. Isso fez com que os servidores ficassem sobrecarregados de jujubas, os avatares do jogo que cada jogador do Fall Guys pode personalizar.

Os erros mais comuns

Um dos erros mais comuns que os jogadores do Fall Guys encontram é travar na tela de carregamento. Esta tela de carregamento aparece quando um jogador entra na fila para uma partida, e leva cerca de 20-40 segundos para fazer isso.

Se você ficou preso nesta tela por mais de dois minutos, é provável que você permaneça lá até tentar consertá-lo ou magicamente encontrar uma resposta.

Na maioria das vezes, seu personagem ficar preso em uma partida mesmo depois de você sair causará esse loop. Fall Guys é um jogo de ritmo acelerado em que os jogadores sempre saem de um jogo logo após serem eliminados. O jogo permite que você deixe uma partida na tela que mostra os jogadores restantes e depois de carregar, no próximo mapa. Se você ficar para fora ou sair, seu personagem pode permanecer em uma partida, o que o impedirá de entrar em outra.

Feche o jogo e a Steam e reinicie a Steam primeiro e Fall Guys depois. Isso deve tirar o seu carinha do jogo em que está preso.

Há uma pequena chance de que esse erro esteja relacionado a um problema do servidor. Não há muito que você possa fazer além de verificar a página oficial do Fall Guys no Twitter, e o Server Owl dedicado a monitorar o status do servidor dos relatórios do jogo imediatamente em caso de qualquer manutenção.

Outro erro que impede os jogadores de entrarem em uma partida de Fall Guys é o tempo limite do servidor. Este erro geralmente aparece durante a procura de uma partida e diz “Erro de conexão – Tempo limite de conexão com o servidor esgotado”. “Verifique as configurações e tente novamente.”

Não está claro a quais configurações o Fall Guys se refere aqui, mas parece que não tem nada a ver com qualquer configuração. Os servidores de jogo sobrecarregados causam esse erro e não há uma correção que os jogadores possam aplicar para resolver o problema.

Fique de olho nas páginas do Twitter oficial e do servidor dedicado de Fall Guys para as atualizações mais recentes sobre o status do jogo.

Como consertar o congelamento de Fall Guys ao sair do jogo

Às vezes, Fall Guys pode não deixá-lo ir embora, mesmo se você der Alt + F4 para sair dele pode congelar em primeiro plano, bloqueando outras janelas ou aplicativos.

Se você estiver no PC, abra o Gerenciador de Tarefas pressionando Ctrl + Alt + Del e localize “FallGuys_Client.exe”. Finalize a tarefa pressionando delete após selecioná-la ou clicando no botão “Finalizar tarefa” que está localizado no canto inferior direito da janela do gerenciador de tarefas.

Se você estiver jogando Fall Guys no Playstation 4, você precisará ir para a página inicial pressionando o ícone do Playstation em seu controle, selecione Fall Guys e pressione a tecla “Opções”. Um menu lateral aparecerá e você precisará selecionar fechar para sair completamente do jogo.

Como corrigir o erro “Buscando mais jogadores” durante a busca por uma partida

Se você estiver procurando por uma partida por mais tempo do que deveria e perceber que a contagem de jogadores aumenta / diminui várias vezes durante o processo, você pode ter ficado preso em uma sala que não pode atingir o limite de 60 jogadores para o início da partida.

Antes de tentar qualquer correção, certifique-se de que não haja nenhum problema de servidor em andamento visitando o Twitter oficial do Fall Guys e a conta do rastreador de status do servidor dedicado.

Você precisará fechar o jogo usando a combinação de teclas “Alt + F4” ou abrindo o gerenciador de tarefas. Quando estiver no gerenciador de tarefas, localize “FallGuys_Client.exe” e finalize a tarefa pressionando “Excluir” ou clicando no botão finalizar tarefa.

Se você estiver no PlayStation 4, manterá pressionado o botão PlayStation para visualizar o painel lateral. Localize a opção que diz “Sair do aplicativo”. Feche o Fall Guys clicando nele e reinicie o jogo para corrigir o problema.

Outros problemas e travamentos relacionados ao servidor / conectividade

Embora os problemas acima sejam os mais comuns que os jogadores encontram, outros problemas de conectividade podem surgir com o tempo, devido à popularidade do jogo. Problemas de servidor e problemas de conectividade podem surgir de várias maneiras, como continuamente desconectar do jogo, ter ping alto ou simplesmente não conseguir entrar nas partidas.

A primeira regra sempre será verificar as contas de mídia social do Fall Guys, para que você não perca tempo tentando outras soluções possíveis.

Se não houver nenhum problema relacionado ao servidor relatado pela Mediatonic, então o problema pode estar do seu lado. Existem algumas soluções fáceis que você pode experimentar, que devem resolver quaisquer problemas de conectividade na maioria das vezes.

Reinicialize seu roteador

Embora isso possa soar clichê, reiniciar o roteador ajuda. Pode haver um problema com a rota que seu ISP faz entre você e o servidor do jogo, causando erros. A maneira mais confiável de corrigir esse problema é desligar o modem e aguardar cerca de um minuto antes de desligá-lo novamente.

Reinicie o seu PC

Enquanto você faz isso, reiniciar o PC junto com o roteador pode ser uma excelente ideia. Isso garantirá que você não tenha anormalidades entre o seu computador e o roteador, basicamente atingindo dois coelhos com uma cajadada.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Vários problemas relacionados ao software podem surgir durante o download de um novo jogo. Uma perda momentânea de conexão pode fazer com que você perca um ou dois arquivos que podem corromper seu jogo.

Se você estiver jogando no PC, as opções “Verificar integridade dos arquivos do jogo” da Steam funcionam perfeitamente para localizar possíveis problemas sem baixar novamente o jogo inteiro.

Vá até Fall Guys na Steam e clique com o botão direito para abrir o menu suspenso. Clique em propriedades e em arquivos locais na barra de menu acima. Clique no botão que diz “Verificar integridade dos arquivos do jogo” e deixe que ele faça o que deve.

Não existe uma opção semelhante que faça o mesmo no PS4, mas você pode clicar nas opções enquanto passa sobre Fall Guys e clicar em verificar atualizações para ter certeza de que seu jogo está atualizado.

Execute Fall Guys em modo administrativo

PCs usados em locais de trabalho ou escolas podem ser difíceis para os jogadores. Seus direitos de usuário limitados podem causar problemas nos jogos ao tentar acessar seus arquivos de jogo e causar travamentos aleatórios.

Executar a Steam no modo administrativo junto com “FallGuys_Client.exe” também deve corrigir a maioria dos casos que apresentam características semelhantes.

Desative seu antivírus

As políticas de pesquisa hiper-agressivas de alguns programas antivírus podem detectar falsamente os arquivos do jogo. Quando isso acontece, seu jogo pode falhar ao iniciar ou travar em um momento importante.

Você pode desabilitar seu programa antivírus ou definir uma exceção para os arquivos de jogo da Steam e Fall Guys para garantir que ambos não sejam afetados.

Atualize os drivers da placa gráfica

Fall Guys não é um jogo exigente em termos de especificações. É um dos jogos mais fáceis de rodar do mercado, mas um driver desatualizado pode complicar as coisas introduzindo travamentos ou fazendo com que Fall Guys tenha problemas de desempenho.

Quase todos os drivers implementam correções de erros a cada versão e, se você continuar usando um driver antigo, continuará brincando com os erros existentes. Uma atualização futura pode acionar um desses erros e fazer com que seu jogo trave, portanto, manter seus drivers atualizados sempre permitirá que você fique por dentro de seu jogo.

Atualizar os drivers de GPU é um processo direto. Ambos os arquivos de instalação da NVIDIA e da AMD vão guiá-lo através do processo. A única coisa que você precisa fazer é certificar-se de baixar os arquivos corretos para sua GPU.

Considere entrar em contato com o suporte da Steam, Mediatonic ou PSN Helpdesk

Se você não consegue consertar os problemas que o impedem de desfrutar de Fall Guys, então pode ser hora de entrar em contato com os grandes.

Abra um tíquete de ajuda e explique todos os processos e correções que você tentou até agora. Isso deve ajudar os especialistas, que irão ajudá-lo a restringir as possíveis causas e chegar à solução mais rapidamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 07 de agosto.