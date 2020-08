Entenda o erro da tela de carregamento de Fall Guys

Fall Guys foi lançado no começo desta semana e atingiu imensa popularidade em pouquíssimo tempo.

Mas ser o jogo mais popular do momento tem seus próprios problemas, obviamente. É frequente não conseguir entrar em uma partida devido a erros relacionados ao servidor. É perfeitamente normal para um jogo novo em seu lançamento, e a maior parte deve ser resolvida nas próximas semanas.

Às vezes você não vai conseguir abrir Fall Guys se os servidores estiverem totalmente fora do ar, e às vezes não vai conseguir entrar em uma partida mesmo que possa abrir o jogo.

O que fazer se estiver preso na tela de carregamento de Fall Guys?

Fall Guys é um jogo rápido e é possível entrar e sair de jogos em questão de segundos. Às vezes, você pode ficar preso em uma partida anterior até mesmo se sair dela da forma certa. Isso pode fazer com que entre em um ciclo infinito de não conseguir entrar em uma partida.

Se seu personagem ficar caindo para sempre e você não conseguir encontrar uma partida em alguns minutos, é melhor sair de Fall Guys e fazer login novamente. Ao fazer isso, você é retirado de todos os jogos dos quais ainda fazia parte, o que costuma ser o problema.

Se ao fazer isso o erro não for resolvido, então pode ser melhor ver se há um problema no servidor. Confira as contas oficiais de Fall Guys nas redes sociais, já que é por lá que eles costumam manter os jogadores atualizados nos erros e novidades do jogo.

Quando tudo estiver em ordem e você ainda não conseguir encontrar uma partida, pode ser bom tomar medidas mais drásticas. Tente sair da Steam ou da PlayStation Network e fazer login novamente antes de tentar entrar em uma nova partida de Fall Guys.

Reiniciar seu roteador, computador ou console também pode ser uma medida extrema contra o problema, ou alterar seu DNS para um servidor alternativo. Entre em contato com o suporte da Steam ou da Mediatonic se o erro persistir e explique todas as medidas que você já tomou para tentar resolvê-lo antes do contato.

O mais comum é que fique tudo certo depois de sair e entrar novamente no jogo. O erro deve ser resolvido pela própria desenvolvedora em atualizações futuras.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 07 de agosto.