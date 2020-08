Fall Guys caiu? Saiba como conferir o status do servidor do jogo

Depois de um período beta muito bem-sucedido, Fall Guys foi lançado oficialmente em 4 de agosto. O jogo mistura battle royale com plataforma e rapidamente se tornou o maior sucesso dos últimos meses, com mais de 500.000 espectadores na Twitch em seu lançamento.

O mundo dos jogos estava bem ciente do potencial de Fall Guys antes de seu lançamento, mas poucos esperavam que tanta gente assim fosse aparecer. O lançamento do jogo foi um pouco prejudicado por erros no servidor, o que é comum em títulos novos que atraiam milhões de jogadores ao mesmo tempo.

Quando milhares de jogadores tentam experimentar a nova sensação dos games ao mesmo tempo, o servidor fica sobrecarregado, causando lentidão e problemas na formação de partidas, e os desenvolvedores precisam tirar o servidor do ar para resolver. Não é nenhuma surpresa encontrar problemas assim no período de lançamento de um jogo, mas eles também podem reaparecer em eventos futuros, ou em períodos de férias e feriados, quando o número de jogadores simultâneos aumenta.

Às vezes pode ser difícil saber quando o jogo está fora do ar para manutenção, já que não há nenhum indicativo dentro do jogo e nem todo mundo segue os jogos que joga nas redes sociais. Mas confira o que você pode fazer para tentar descobrir se Fall Guys está fora do ar.

Como conferir o status do servidor de Fall Guys

O mais provável, caso você não consiga se conectar a uma partida ou ao servidor do jogo, é que ele esteja fora do ar. No entanto, é sempre uma boa ideia conferir, então há algumas formas de garantir que o problema não seja do seu lado.

A Mediatonic, a desenvolvedora de Fall Guys, abriu uma conta separada no Twitter onde anuncia todos os problemas e erros técnicos ou no servidor que acontecerem. Você pode simplesmente seguir a conta para receber as atualizações, ou salvar a página nos favoritos para quando precisar.

A conta principal de Fall Guys no Twitter também publica informações sobre erros no servidor quando eles afetam a maior parte dos jogadores, então ficar de olho nas duas contas deve ser suficiente para saber o status do servidor do jogo.

O que posso fazer se o servidor estiver no ar e eu não conseguir fazer login em Fall Guys?

Às vezes, a resolução dos problemas pode levar alguns minutos para ir ao ar. Se você ainda não conseguir jogar Fall Guys depois de a Mediatonic resolver os problemas, pode ser que precise reiniciar seu roteador.

Desligue o roteador e espere 30 segundos antes de ligar novamente. Também é recomendável reiniciar o computador durante o processo. Se o problema persistir, é melhor entrar em contato com o suporte da Steam ou enviar um email para o suporte do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 06 de agosto.