Erro na tela “Buscando mais jogadores” em Fall Guys – explicado

Fall Guys foi lançado recentemente após um excelente período beta, que chamou a atenção de muitos jogadores. Os altos níveis de campanha publicitária mudaram para um número de jogadores que a Mediatonic, a desenvolvedora do jogo, não poderia prever e o jogo está lutando com problemas relacionados ao servidor que tornam difícil para os jogadores acessarem o jogo.

Alguns desses erros impedem os jogadores de iniciar o jogo, enquanto outros impossibilitam a entrada em uma partida. A maioria deles parecem ser problemas relacionados ao servidor que os jogadores não podem consertar sozinhos.

Embora problemas como esse sejam perfeitamente normais para um jogo de sucesso durante o período de lançamento, quase tudo deve ser corrigido nas próximas semanas. Ainda é irritante perder a diversão, então aqui está o que você pode fazer se ficar preso na tela de carregamento enquanto procura jogadores.

O que fazer quando ficar preso na tela “Buscando mais jogadores” enquanto procura uma partida em Fall Guys?

Ao contrário do erro em que você fica preso na mesma tela sem nenhum indicador numérico, esse erro mostra o jogo tentando encher um servidor com jogadores em várias tentativas.

Você notará que a contagem de jogadores aumentará e diminuirá, tentando iniciar a partida, mas não será capaz de chegar a 60 jogadores. Embora isso possa acontecer quando os servidores do jogo caem, acreditamos que o problema possa estar relacionado a um servidor com defeito.

Antes de tentar qualquer uma das correções abaixo, certifique-se de que não haja nenhum problema no servidor visitando o Twitter oficial do Fall Guys e a conta do rastreador de servidor dedicado. Se houver um problema que o desenvolvedor está trabalhando para consertar, as soluções abaixo não serão capazes de ajudar.

A única maneira de você sair de um servidor com defeito, como no vídeo, é saindo totalmente do jogo pressionando Alt + F4 ou abrindo o Gerenciador de Tarefas. Você precisará localizar “FallGuys_Client.exe” no Gerenciador de Tarefas e finalizar a tarefa para fechar o jogo. Simplesmente faça login novamente no jogo e tente pesquisar uma nova partida com os dedos cruzados.

Se você estiver no PlayStation 4, também precisará passar por um processo semelhante para fechar o jogo. Pressione longamente a tecla PlayStation para visualizar o menu lateral e procure a opção que diz “Sair do aplicativo”. Feche o Fall Guys saindo do aplicativo e o reinicie para corrigir o problema.

Se isso não parece funcionar, você também pode tentar reiniciar o roteador, além do console e do PC. Isso garantirá que você não tenha problemas de conexão entre o par.

Em casos raros em que você ainda não consegue acessar o jogo depois de tentar todas as correções e ter certeza de que não há problemas no servidor, considere entrar em contato com o suporte da Steam, o desenvolvedor ou o help desk da PlayStation para obter mais ajuda.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 07 de agosto.