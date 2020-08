Explicando o erro de conexão de Fall Guys

Fall Guys é o sucesso atual para jogar com os amigos. Cada partida tem 60 jogadores e os que ficarem para trás são eliminados.

Ficar muito famoso tão rapidamente tem dois lados, porém. A desenvolvedora de Fall Guys provavelmente não esperava tanto sucesso, e o resultado é que há problemas constantes no servidor desde o lançamento.

Um dos problemas que impedem você de jogar é uma mensagem que diz: “Erro de Conexão – Tempo esgotado de conexão ao servidor. Verifique as configurações e tente novamente.”

O erro pede aos jogadores que verifiquem suas configurações, mas não se sabe que configurações são essas. Independentemente do que diga a mensagem, o erro é causado por lotação do servidor, o que faz com que encontrar uma partida seja uma tarefa impossível. O erro é, na maioria das vezes, no servidor, e o melhor que você pode fazer é conferir as redes sociais oficiais de Fall Guys para saber o status do servidor.

É preciso esperar que a Mediatonic resolva o problema, mas você pode tentar abrir o jogo novamente se estiver muito ansioso para voltar ao caos. Sair completamente da Steam é outra recomendação antes de abrir novamente o jogo, para aumentar suas chances de conseguir.

Você também pode reiniciar seu roteador, computador e console como medida extrema, caso precise resolver erros de conexão da sua parte.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 07 de agosto.