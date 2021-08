O Battlefield 2042 tem progressão cruzada?

Aos poucos, a expectativa está aumentando com a aproximação de outubro para o lançamento de Battlefield 2042, a próxima entrada na icônica e explosiva franquia Battlefield. Em 2042, a equipe Ripple Effect Studios, anteriormente conhecida como DICE LA, está se concentrando exclusivamente no multijogador desta vez e implementando novos recursos como especialistas e armamentos totalmente personalizados na famosa experiência de Battlefield.

Battlefield 2042 está chegando para uma variedade de plataformas quando for lançado no final deste ano, incluindo PC, consoles de próxima geração e consoles de geração atual. Naturalmente, isso levantou questões sobre como jogar e progredir entre os consoles, então aqui está o que sabemos sobre isso.

O Battlefield 2042 terá progressão cruzada?

Sim, Battlefield 2042 terá progressão cruzada. Em um Battlefield Briefing atualizado postado em 14 de julho, a equipe de desenvolvedores disse que está “criando progressão cruzada e comércio cruzado para o Battlefield 2042, que será compartilhado em todas as plataformas”.

Isso significa que os níveis ganhos, as armas desbloqueadas e os cosméticos ganhos em sua conta poderão ser usados ​​se você estiver jogando em outra plataforma. Tudo o que você ganhar jogando no PC poderá ser usado no Xbox Series X, PS5, Xbox One e / ou PS4. Além dos itens que você ganha, qualquer coisa que você comprar em qualquer plataforma estará disponível em outras plataformas também.

O anúncio também diz que a progressão cruzada e o comércio cruzado “viajarão com você aonde quer que você vá”, talvez indicando que esses sistemas serão transferidos para o novo jogo mobile do Battlefield que está sendo desenvolvido.

O Battlefield 2042 terá jogo cruzado?

Sim, Battlefield 2042 também terá jogo cruzado. No mesmo post, a equipe diz que ainda está construindo a funcionalidade de jogo cruzado e irá testá-la pela primeira vez no próximo teste técnico apenas para convidados.

Passada a fase de testes, a equipe espera que jogadores de todas as plataformas possam jogar uns com os outros no mesmo servidor. Eles também estão dando aos jogadores do PC e do console uma opção de exclusão se não quiserem jogar uns com os outros.

Esta é a primeira vez que a série Battlefield contará com jogo cruzado e progressão cruzada. Battlefield 2042 também será o primeiro jogo Battlefield a ser lançado para a próxima geração de consoles.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 14 de julho.