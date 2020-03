Como sobreviver sem esportes: veja esports

Você, como centenas de milhões de pessoas, está experimentando os sintomas da abstinência esportiva? Você quer ver uma partida estilo Davi e Golias, uma vitória dramática ou uma incrível virada de jogo no último segundo? A perspectiva de assistir The Office pela 14ª vez não parece a mais agradável?

Temos uma solução: assista à e-sports.

Os e-sports, como videogames competitivos, são fundamentalmente um pouco diferentes dos esportes tradicionais. Mas eles também são semelhantes onde é importante satisfazer a fome de ação competitiva. E enquanto o atendimento ao vivo para esportes é suspenso, as partidas ainda são jogadas e transmitidas (de graça) on-line.

Em outras palavras, o e-sports não vai a lugar nenhum durante a pandemia do COVID-19.

Então, se você está perdendo esportes tradicionais, aqui está tudo o que você precisa saber para se tornar um fã de e-sports.

(E se você quiser pular a introdução geral, pule para baixo para ver uma programação e links para transmissões ao vivo).

E-sports oferecem o mesmo drama que esportes

Primeiro, vamos resolver as diferenças: E-sports não são exatamente esportes. Eles não estão em um campo, quadra ou campo, e os jogadores usam mouses e teclados para manipular o que são essencialmente avatares no jogo. Portanto, a ação é, obviamente, virtual, você não verá carrinhos, lutadores quebrando as pernas, gente comendo grama, suor, ou sangue.

Mas muito do mesmo drama que você ama sobre esportes permanece nos esports. Existem contratos multimilionários e prêmios ainda maiores. Há vitórias que surgem apenas no final do jogo. Existem dinastias e superestrelas. Tem gente xingando, sagas de transferências e brigas em equipe.

Está tudo lá porque, fundamentalmente, as semelhanças entre E-sports e esportes são maiores que suas diferenças.

Há tudo em jogo: carreiras, reputação e dinheiro, muito dinheiro. O International para Dota 2 no ano passado tinha um prêmio total de US$ 30 milhões. O prêmio total para o Masters, o torneio de golfe de maior prestígio no mundo, foi de US$ 11,5 milhões em 2019, sim, é apenas uma diferença de US$ 28,5 milhões.

E pense por que você gosta de esportes. São eventos sociais comuns. Eles podem ser indiretos, você pode se imaginar jogando, imaginar o que faria nas mesmas situações. Você pode assistir aqueles que refinaram seu jogo aos níveis mais altos que se possa imaginar. E no E-sports, o campo de jogo é programado de forma que seja exatamente nivelado, o que significa que o trabalho em equipe e a habilidade do jogador são os únicos atributos que decidem quem ganha.

Tudo isso cria uma aura de intensidade emocional em jogos que é praticamente a mesma que você obtém nos esportes tradicionais. E quando você tem intensidade emocional combinada com uma concorrência feroz, essa é uma receita para o drama.

Aqui estão apenas alguns dos momentos mais dramáticos do esports, selecionados por nossa equipe.

Coldzera – Double no scope – Luminosity vs. Team Liquid, MLG Major, 2016

Os brasileiros da Luminosity Gaming se recuperam da derrota com uma das jogadas mais impressionantes da história do Counter-Strike. Coldzera, sozinho no local da bomba B, usa seu rifle sniper (sem usar a mira) para derrubar quatro membros do Team Liquid da América do Norte. A Luminosity retorna, vencendo as próximas cinco rodadas, antes da série. A equipe então vence o torneio principal, derrotando a Na’Vi nas finais.

Jogada incrível de Doublelift – finais da TSM vs C9 NA LCS 2016

Neste clipe, fique de olho no Doublelift da TSM, ele foi capaz de virar o jogo durante uma luta em equipe com seu incrível posicionamento e tomada de decisões, tudo diante de uma multidão lotada na Scotiabank Arena em Toronto, Ontário. Os gritos de mais de 19 mil pessoas e a jogada em si a tornaram um dos momentos mais emocionantes do ano. Agora, a multidão não estará lá durante a quarentena. Mas jogadas como essa estarão.

Evo Moment 37: Daigo Umehara vs Justin Wong

Um tipo de E-sporte que quase não precisa de explicação: jogos de luta. Neste lendário jogo entre Daigo Umehara e Justin Wong no Street Fighter III no EVO 2004, a maior competição de jogos de luta do mundo, Daigo defendeu 15 hits consecutivos do movimento “Super Art” de Justin Wong.

Daigo estava a um fio de perder, e até mesmo o menor erro teria acabado com a partida, mas, em vez disso, ele foi capaz de evitar perfeitamente todos os chutes e virar o jogo.

Olofmeister em chamas – Fnatic vs. Dignitas, ESL One Cologne 2014

Olofmeister, da Fnatic, um dos melhores jogadores de CS:GO de todos os tempos, fez uma jogada de alto risco e alta recompensa nas semifinais do ESL One Cologne 2014 Major, o maior torneio de CS:GO daquele ano. A partida empatou em 14-14 e Olofmeister tentou o desarme de cinco segundos enquanto o chão estava queimando, ele meticulosamente desarmou o C4 e morreu logo depois, dando o ponto da série a Fnatic.

SKT vs Samsung Galaxy – Final do Mundial 2017

A SK Telecom T1 foi uma força destrutiva no cenário competitivo de League of Legends, vencendo o Campeonato Mundial em 2013, 2015 e 2016. E a equipe coreana é o lar do indiscutível maior jogador de League de todos os tempos, Faker. Mas foi a perda da final do Mundial de 2017 para a Samsung Galaxy que se tornaria um dos momentos mais emblemáticos da equipe. Depois de perder por 3 a 0, Faker começou a chorar, afinal, o maior de todos os tempos também era humano.

Tracer de Profit derruba cinco – Grand Finals da OWL 2018

Nas Grand Finals da Overwatch League, Park “Profit” Joon-yeong, DPS da London Spitfire, conseguiu virar completamente a maré de uma partida importante sozinho. Enquanto a Philadelphia Fusion estava ganhando força e prestes a ganhar o mapa, Profit avançou ao objetivo como Tracer. Em uma jogada absolutamente impressionante, ele eliminou cinco jogadores do Philadelphia Fusion quase sozinho. Mais tarde, ele foi nomeado MVP da Grand Finals da Overwatch League, parcialmente graças a essa performance.

A Jogada – Invictus Gaming vs Natus Vincere – Internacional 2, 2012

“A Jogada” tem oito anos agora. Provavelmente, não será tão impressionante mecanicamente quanto os destaques que os fãs viram nos últimos anos. Mas foi a primeira grande jogada do nascente E-sport Dota 2, vendo a estratégia então invencível da Invictus Gaming, revertida pela disposição de Natus Vincere de enfrentá-la de frente e prevalecer, juntamente com um enredo icônico de David “LD” Gorman.

Como, onde e o que assistir

E-sports é um grande guarda-chuva. Inclui literalmente qualquer jogo que possa ser jogado competitivamente. Existe Tetris e Pokémon competitivos. Mas os maiores E-sports tendem a ser MOBAs (basicamente jogos de estratégia em equipe de cinco contra cinco) e atiradores em primeira pessoa, embora os jogos de luta reivindiquem a mais longa história nos E-sportes e alguns de seus momentos mais emblemáticos.

Os maiores MOBAs são League of Legends e Dota 2. Os maiores atiradores em primeira pessoa são CS:GO, Overwatch e Call of Duty. Se você é fã de um jogo mais duradouro, estratégico e cerebral, experimente um dos MOBAs. Se você está procurando uma ação intensa desde o início, um título FPS é um bom lugar para começar.

Veja como assistir aos próximos jogos de E-sports de vários títulos. Por enquanto, as principais competições de League of Legends, Dota 2, CS:GO, Overwatch e Call of Duty continuarão sendo disputadas online.

League of Legends

Para o League, você provavelmente desejará assistir à competição regional mais próxima de você. Para os europeus, a League European Championship (LEC). Para os norte-americanos, essa é a League Championship Series (LCS). Ambos estão retomando este fim de semana.

LCS

Cronograma

Você pode assistir a todos os jogos no canal da LCS na Twitch.

Sábado, 21 de março

18h00 – TSM vs. Golden Guardians

19h00 – Cloud9 vs. 100 Thieves

20h00 – Team Liquid vs. Evil Geniuses

21h00 – Dignitas vs. Counter Logic Gaming

22h00 – FlyQuest vs. Immortals

Domingo, 22 de março

16h00 – Team Liquid vs. Golden Guardians

17h00 – Cloud9 vs. Counter Logic Gaming

18h00 – TSM vs. Immortals

19h00 – 100 Thieves vs. FlyQuest

20h00 – Dignitas vs. Evil Geniuses

Histórias para se acompanhar

A Team Liquid – os quatro vezes campeões consecutivos, tentará se recuperar depois de ficar sem vitórias por alguns fins de semana, e agora está em sétimo lugar.

A TSM teve um começo difícil para a temporada até agora, mas recentemente venceu das duas melhores equipes, Cloud9 e FlyQuest. Eles precisarão mostrar o mesmo nível de dominação contra a Golden Guardians e a Immortals neste fim de semana, sendo este último um time para o qual perderam terrivelmente no início da divisão.

Preste atenção a equipes como 100 Thieves, Evil Geniuses e Immortals para ver limites indo até o limite neste fim de semana. Precisam obter uma vantagem sobre o resto do grupo antes do último final de semana de jogos.

Se você quer uma partida no estilo Clássico, deve assistir a Liquid vs. Cloud9 em 29 de março. Essa pode ser a partida mais emocionante da temporada, se a TL puder agir em conjunto a tempo. Estamos a apenas duas semanas dos playoffs, todos os jogos são importantes.

LEC

Cronograma

Você pode assistir a todos os jogos no canal da LEC na Twitch.

Sexta-feira, 20 de março

14h00 – Mad Lions vs. SK Gaming

15h00 – FC Schalke 04 vs. Misfits

16h00 – Excel vs. Fnatic

17h00 – Origen vs. Vitality

18h00 – G2 vs. Rogue

Sábado, 21 de março

13h00 – FC Schalke 04 vs. Vitality

14h00 – SK Gaming vs. Origen

15h00 – Mad Lions vs. Misfits

16h00 – G2 vs. Excel

17h00 – Fnatic vs. Rogue

Histórias para se acompanhar

Tendo perdido os dois confrontos anteriores para os líderes da LEC, Fnatic e G2, a Excel enfrentará os dois esta semana. Estão a um jogo fora dos playoffs e perder para ambos pode ser o fim de sua divisão.

Rogue e especialmente seu meio, Larssen, provaram a temporada inteira que são uma força a ser reconhecida e estão empatados em quarto lugar na classificação. Eles jogam contra os dois melhores times da liga para mostrar que suas aspirações ao campeonato são reais .

Com duas semanas restantes na temporada regular, restam seis equipes lutando por cinco vagas nos playoffs (a G2 já garantiu uma vaga): Fnatic, Origen, Misfits, Rogue, Mad Lions e Excel.

As quatro melhores equipes da classificação ganham um tchau dos playoffs da primeira rodada. Apenas um jogo separa Misfits no quarto e Mad Lions no sexto, então a partida Misfits vs. Mad Lions poderia abalar a classificação.

As potências tradicionais da LEC incluem G2 Esports e Fnatic. Mas não se esqueça de Origen, atualmente empatada em segundo lugar com a Fnatic e apenas um jogo atrás da G2. Eles enfrentarão as duas equipes menos colocadas da liga, dando a elas a oportunidade de chegar ao segundo lugar ou até empatar na liderança.

Overwatch

Se você gosta de esportes de franquia, se sentirá em casa assistindo à Liga Overwatch. A liga é cheia de personalidades e marcas incríveis e em muitos aspectos imita a produção esportiva tradicional.

A liga anunciou que voltará neste sábado para sediar jogos entre a Seoul Dynasty e a San Francisco Shock, seguidos de uma briga em casa entre a Los Angeles Gladiators e a Los Angeles Valiant. Mais jogos acontecerão no domingo.

No próximo final de semana, haverá 16 partidas para assistir, o que significa que não haverá escassez de conteúdo de e-sports de Overwatch tão cedo. Sem March Madness para assistir, pode valer a pena conferir.

Cronograma

Todas as partidas serão transmitidas no canal do YouTube da liga.

Sábado, 21 de março

15h00 – Seoul Dynasty x San Francisco Shock

17h00 – Los Angeles Gladiators x Los Angeles Valiant

Domingo, 22 de março

15h00 – Los Angeles Gladiators x Seoul Dynasty

17h00 – Los Angeles Valiant x San Francisco Shock

Histórias para se acompanhar

Este será o primeiro jogo da Seul Dynasty nesta temporada; as outras três equipes não jogam desde fevereiro devido a jogos cancelados.

O San Francisco Shock, campeão do ano passado da Overwatch League, tem muita pressão para replicar sua temporada dominante em 2019.

Los Angeles Gladiators vs Los Angeles Valiant é um jogo importante para os fãs. A “Batalha por Los Angeles” fica selvagem toda vez, mas esta é a primeira a não ocorrer na frente de uma multidão de Los Angeles.

No próximo fim de semana, 28 e 29 de março, as quatro equipes da Liga Chinesa de Overwatch jogam pela primeira vez nesta temporada.

CS:GO

O CS:GO é um dos E-sports mais icônicos, imprevisíveis e emocionantes do mercado. Se você está procurando um E-sport tático e fácil de entender, definitivamente confira o Flashpoint e a ESL Pro League.

O Flashpoint, que é uma nova série de torneios do CS:GO, também está sendo transmitido a partir desta semana. O Flashpoint possui alguns dos comentaristas de E-sports mais famosos do mundo e inclui equipes notáveis ​​como Cloud9 e MIBR. O Flashpoint está atrasado, mas não cancelado devido ao COVID-19.

Flashpoint to delay tomorrow's matches and move online as we battle COVID-19. We look forward to helping fill the content void and continuing to provide CS:GO fans with entertainment. pic.twitter.com/2zPAJKGNhW — Flashpoint (@Flashpoint) March 17, 2020

A ESL Pro League, mais estabelecida, também se mudou para o on-line e está realizando partidas ao longo desta semana.

Cronograma

Todos os jogos serão transmitidos no canal da ESL Pro League na Twitch.

Sexta-feira, 20 de março

10h00 – NiP vs. GODSENT

14h00 – Vitality vs. BOOM

18h00 – Astralis vs. ENCE

Sábado, 21 de março

10h00 – BIG vs. Complexity

14h00 – Na’Vi vs. forZe

18h00 – Fnatic vs. North

Domingo, 22 de março

11h00 – ENCE vs. GODSENT

15h00 – Astralis vs. BOOM

18h00 – Vitality vs. NiP

O evento continuará até 3 de abril. Para a programação completa, clique aqui.

Histórias para se acompanhar

Astralis é o único time que você não quer perder. A equipe dinamarquesa é o New York Yankees do CS:GO. Eles venceram um Major (os torneios mais importantes do CS:GO) quatro vezes, incluindo os três últimos consecutivos, além de uma dúzia de outros eventos importantes. Astralis, no entanto, não venceu nenhuma das duas edições da ESL Pro League no ano passado e está tentando se recuperar depois de algumas performances decepcionantes.

Os Na’Vi não têm a habilidade tática que a Astralis tem, mas eles têm, sem dúvida, o jogador mais habilidoso de CS:GO de todos os tempos. Quando o ucraniano está na pegada do jogo, ele é imparável e pode, sozinho, levar a Na’Vi à vitória. Seus companheiros de equipe também são um talento raro. A equipe russa se tornou a atual equipe número 1 do mundo ao vencer recentemente a IEM Katowice, mas nunca ficou no topo por muito tempo. Será que 2020 será o ano da Na’Vi?

Se você está procurando uma grande rivalidade, temos que fazer a transição para a América do Norte. As equipes Liquid e Evil Geniuses são as melhores equipes da região e ambas foram as melhores equipes do mundo em algum momento de 2019. Isso foi ótimo para a NA, que historicamente é uma região mais fraca que a Europa.



Preste atenção a equipes como mousesports, G2, Fnatic, FaZe e 100 Thieves. Eles não são só empolgantes, mas também têm uma chance real de vencer a 11ª temporada da ESL Pro League.

Se você estiver livre em 24 de março, reserve um tempo para assistir a Na’Vi vs. Fnatic e Astralis vs. Vitality. O atirador de elite da Vitality, ZywOo, foi o melhor jogador do mundo em 2019, superando nomes como s1mple e device da Astralis. Embora Vitality não esteja indo tão bem no momento, ele pode destruir sozinho qualquer equipe em seus melhores dias.

Dota 2

O WeSave! A Charity Play está reunindo quase todos os principais times de Dota 2 para preencher a lacuna deixada pelo adiado ESL One Los Angeles Major.

O torneio terá 24 equipes, quatro de cada uma das seis regiões de Dota, competindo por um prêmio total de US$ 120.000 que será dividido em US$ 20.000 para cada região e doados para ajudar a aumentar a conscientização e combater o coronavírus. O evento está sendo realizado totalmente online, com transmissões completas disponíveis em inglês aqui.

Sexta-feira, 20 de março

08h00 – Geek Fam vs BOOM Esports

13h00 – B8 vs Natus Vincere

17h00 – Cloud9 vs CR4ZY

Sábado, 21 de março

09h00 – PSG.LGD vs Invictus Gaming

14h00 – Team Liquid vs OG

18h00 – FURIA Esports vs NoPing e-sports

Domingo, 22 de março

08h00 – TNC Predator vs Team Adroit

13h00 – Virtus.pro vs HellRaisers

17h00 – Evil Geniuses vs business associates

Segunda-feira, 23 de março

09h00 – EHOME vs Vici Gaming

14h00 – Team Secret vs Nigma

18h00 – beastcoast vs Thunder Predator

Histórias para se acompanhar

A Europa será sangrenta, já que todas as quatro equipes disputam um Major nesta temporada e três delas, OG, Secret e Nigma terminaram entre as quatro primeiras do International 2019. Secret tem sido a favorita da vez, mas a OG ainda não jogou contra eles, o que significa que pode haver um confronto incrível nas finais entre as equipes de Johan “N0tail” Sundstein e Clement “Puppey” Ivanov.

Apesar de dominar a maioria dos torneios da SA, a beastcoast terá alguma competição nesta temporada com equipes como FURIA e TP vencendo confrontos com eles. Isso poderia fazer da SA uma das regiões mais acirradas pela primeira vez em vários eventos.

De acordo com a organização do torneio, não haverá batalhas entre regiões, como a maioria dos fãs esperava. Mas fique de olho no WePlay! porque os organizadores do evento geralmente têm algumas surpresas divertidas para anunciar durante seus torneios.

Se você precisar escolher uma região para sintonizar, escolha as partidas da UE porque não ficará desapontado ao assistir OG e Liquid ou Secret e Nigma jogar. As partidas começam em 20 de março com o Geek Fam e o BOOM às oito da manhã, portanto, prepare-se para um longo fim de semana de Dota 2.

Call of Duty

A Liga Call of Duty (CDL) também retornará em breve, mas a CDL não anunciou o cronograma para essas partidas.

O artigo original será atualizado quando a programação for divulgada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Aaron Alford e Funcionários da Dot Esports no Dot Esports no dia 19 de março.