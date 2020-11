Como corrigir PS5 não conectando ao Wi-Fi

Os consoles costumavam ser o centro dos jogos offline. Embora ainda o sejam para muitos, muitos jogos exigem que você se conecte a seus servidores online para funcionar corretamente. Você não poderá ver os troféus que ganha enquanto joga até que seu PS5 tenha uma conexão com a internet, mas colocar seu PS5 online pode nem sempre ser tão fácil quanto parece.

É tecnicamente uma das coisas mais simples que você pode fazer no seu PS5. No entanto, alguns erros desconhecidos podem torná-lo significativamente mais desafiador, e você pode precisar tentar alguns métodos diferentes de solução de problemas para desbloquear os recursos online de seu PS5.

Aqui está tudo o que você pode fazer para ficar online com um PS5 que não parece se conectar ao Wi-Fi.

Certifique-se de que apenas o PS5 não consegue se conectar ao Wi-Fi

Todos os roteadores vêm com várias luzes acesas para indicar que estão funcionando corretamente. Às vezes, as luzes perderão o significado se você não conseguir se conectar ao roteador.

Se seu PS5 está lutando para estabelecer uma conexão, você vai querer ter certeza de que não há nenhum outro dispositivo com o mesmo problema. Pegue seu telefone ou laptop e tente conectar-se ao Wi-Fi no mesmo cômodo do PS5.

Se você tiver dificuldade para se conectar a outros dispositivos também, os métodos de solução de problemas a seguir podem ajudá-lo a resolver o problema.

Reinicie seu roteador

Pode parecer elementar, mas reiniciar o roteador será uma das soluções mais eficazes contra erros de conexão. Reiniciar permitirá que você estabeleça uma nova conexão com seu provedor de serviços de Internet (ISP) e corrija quaisquer erros que possam impedi-lo de se conectar ao Wi-Fi.

Também recomendamos reiniciar os dispositivos afetados durante este processo apenas para ter certeza de começar do zero na próxima vez que tentar conectar seu PS5 ao Wi-Fi.

Aproxime o PS5 e o roteador

Se você estiver tentando se conectar ao Wi-Fi em uma sala muito longe do roteador, aproximá-los pode ajudar a corrigir o problema. Mesmo que seus outros dispositivos se conectem com sucesso ao Wi-Fi na mesma sala, lembre-se de que eles terão chips de Wi-Fi diferentes.

Conforme você os move para mais perto, seu PS5 deve receber sinais mais fortes, o que garantirá uma conexão geral melhor.

Se não for possível movê-los para mais perto em sua casa, você pode compensar a diferença de potência do sinal investindo em um roteador mais robusto. Um roteador mais poderoso pode transmitir sinais mais fortes e terá um alcance mais amplo em sua casa, permitindo que seu PS5 capte sinais mais fortes.

Imagem via TP Link

Junto ou em vez de um roteador, você também pode obter um extensor de Wi-Fi, o que é ótimo para aumentar a qualidade do sinal. A velocidade geral da sua Internet pode ser prejudicada se você se conectar ao Wi-Fi por meio de extensores, mas a intensidade do sinal será mais do que boa o suficiente para valer a pena.

Exclua os detalhes de login do roteador do PS5 para reconectar do zero

Conectar-se à rede doméstica automaticamente é uma bênção disfarçada. Nada supera a conveniência que ele oferece, mas também pode fazer com que o acesso ao Wi-Fi seja bloqueado em raras ocasiões.

Isso geralmente acontece depois que você altera as senhas, e seu console ainda pode falhar ao se conectar ao Wi-Fi, mesmo se você inserir os detalhes corretos. Para ter certeza de começar do zero, você precisará excluir seu roteador / Wi-Fi da lista de conexões disponíveis.

Depois de fazer seu console esquecer os detalhes de sua conexão, você vai querer se conectar ao seu Wi-Fi como se fosse a primeira vez que você está fazendo isso.

Abra Configurações e escolha Rede.

Você poderá fazer seu dispositivo esquecer sua rede doméstica e reconectar através da interface de rede.

Altere suas configurações de DNS

O servidor DNS padrão configurado pelo seu ISP pode nem sempre ser o melhor. Embora seja difícil dizer a diferença, a menos que você seja um usuário avançado, alguns servidores DNS defeituosos podem causar problemas de conectividade.

Para alterar seu DNS no PS5, você precisará:

Vá para Configurações.

Selecione Rede e escolha Configurar conexão com a Internet.

Uma vez dentro, selecione seu método de conexão preferido e escolha Configurações avançadas.

Altere as configurações de DNS para manual e ajuste os servidores DNS primário e secundário de acordo com sua preferência.

Dois dos servidores DNS mais preferidos pertencem à CloudFlare e ao Google. Para CloudFlare, você precisará inserir “1.1.1.1” sem as aspas para o seu DNS primário e “1.0.0.1” para o seu endereço DNS secundário.

Você pode experimentar o DNS do Google digitando “8.8.8.8” para sua configuração primária e “8.8.4.4” para o DNS secundário.

Observe que você também pode descobrir o DNS de melhor desempenho para sua conexão de internet executando um teste de Benchmark de DNS em seu computador. Um teste de benchmark de DNS permitirá que você compare todos os endereços DNS disponíveis comercialmente com sua conexão, e você pode decidir qual usar para maximizar seu desempenho.

Tente conectar seu PS5 e roteador com um cabo Ethernet

Foto via David Anders

Pode parecer menos do que ideal, mas se nenhuma das correções funcionar para você, conectar seu console e roteador com um cabo Ethernet será seu último recurso. Este método garantirá que seu console terá acesso à internet, mas não será por wi-fi.

Dependendo da distância do console e do roteador, pode ser necessário obter um cabo Ethernet bastante longo. Embora você precise fazer um gerenciamento de cabos para evitar que sua casa pareça desordenada, o nível de qualidade de conexão que você obterá será incomparável.

Ligue para o seu ISP

Como alternativa, você também pode ligar para seu ISP para pedir orientação. Eles terão acesso a dados que você não conseguirá ver na sua conexão e podem ajudá-lo a identificar o que está errado.

Na maioria das vezes, eles poderão realizar uma reinicialização do lado deles para dar um novo começo à sua conexão, ou também podem enviar um profissional se nada mais funcionar.

Se você não teve problemas de conexão no passado e os está enfrentando do nada, verifique o status dos servidores PSN. A manutenção do servidor ou uma interrupção pode impedir que você se conecte à rede PSN, o que significa que tentar consertar o seu Wi-Fi não será necessário, pois você precisará esperar que os servidores PSN voltem online.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 18 de novembro.