Awesome Games Done Quick 2021 arrecada mais de R$15 milhões para instituição de combate ao câncer

Depois de uma semana inteira de speedruns, a Awesome Games Done Quick 2021 Online acabou oficialmente, arrecadando um total de 2.759.815,03 dólares (mais de 15 milhões de reais) para a Prevent Cancer Foundation.

É o oitavo ano seguido em que a AGDQ arrecada mais de 1 milhão de dólares. Apesar de o evento deste ano ter sido inteiramente online e ter enfrentado alguns problemas técnicos, a meta de 2,5 milhões de dólares foi superada.

Como sempre, a AGDQ teve momentos incríveis, incluindo os primeiros recordes mundiais seguidos a acontecer em um evento da GDQ, arrecadar mais de meio milhão em quatro dias e elevar o total de doações da história da GDQ aos 30 milhões.

A marca de 1 milhão do evento aconteceu enquanto SasquatchSensei jogava Halo 3, no quinto dia, um recorde da GDQ. A partir daí, o número continuou subindo e a meta de 2,5 milhões foi alcançada durante o Catch ‘Em All de Pokémon Blue no fim do evento.

Como presente ao público por bater a meta, foi incluído um All Dungeons de The Legend of Zelda: Ocarina of Time como encerramento, logo antes de Kasumi “sumichu” Yogi, diretor de comunicações da GDQ, dizer as últimas palavras do evento.

Além dos agradecimentos de sempre a patrocinadores, a quem doou e a quem ajudou a fazer a AGDQ 2021 acontecer, a equipe da GDQ dedicou o evento deste ano a Paul “TheHerald” Holmen. Holmen ajudou a realizar eventos da GDQ junto com a World 9 Gaming por cinco anos, mas, infelizmente, perdeu a luta contra o câncer em 3 de dezembro de 2020.

“A equipe de GDQ e eu entramos em 2021 com cautela e deixamos 2020 para trás, mas reconhecemos que ainda há desafios a concluir e haverá novos desafios no caminho”, sumichu disse. “Essa equipe é fortalecida pelo apoio da comunidade do speedrun e vai continuar crescendo o que já construiu, continuando nossa missão de exibir grandes talentos em nome de grandes causas.”

Você ainda pode doar para a GDQ e apoiar a Prevent Cancer Foundation, ONG de combate e prevenção ao câncer, no site oficial do evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 10 de janeiro.