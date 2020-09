Among Us estará disponível em mais plataformas?

A Innersloth se concentrará exclusivamente em melhorar Among Us.

O mais recente sucesso na Twitch é o jogo de festa Among Us, onde impostores devem aniquilar todos os membros da tripulação enquanto os outros tentam identificá-los. A popularidade do título tem crescido desde que criadores de conteúdo conhecidos começaram a transmiti-lo no início deste semestre.

A desenvolvedora, Innersloth, anunciou anteriormente que estava trabalhando em uma sequência, Among Us 2. Mas revelou o cancelamento do jogo ontem para focar exclusivamente no título original. O conteúdo criado para o jogo cancelado irá se juntar em Among Us posteriormente, o que inclui pelo menos um novo mapa.

Os próximos passos na evolução do jogo também foram revelados. A maior prioridade do desenvolvedor é atualizar os servidores, que não estavam prontos para um aumento tão grande de popularidade vários anos após o lançamento do jogo. Isso provocou vários erros e várias interrupções no servidor nos últimos meses.

O desenvolvedor também está trabalhando na implementação de um modo daltônico e um sistema para listas de amigos e contas, bem como um novo mapa baseado em Henry Stickmin, o último jogo da Innersloth. A equipe acrescentou em sua postagem no blog que tem “muitas outras coisas planejadas também”.

Among Us estará em mais plataformas no futuro?

Muitos fãs estão solicitando a adição de outro recurso, porém, que é poder jogar Among Us em mais plataformas. Em uma entrevista com os desenvolvedores lançada há algumas semanas, a equipe da InnerSloth respondeu a uma pergunta sobre como tornar o jogo compatível com novas plataformas.

“Não verificamos como seria difícil, mas queremos pelo menos examinar a possibilidade de levar para consoles”, disse o co-fundador da Innersloth, Puffballs. “Não sei se o jogo entre plataformas seria possível por causa do bate-papo e tudo, mas é algo que definitivamente vamos analisar durante o desenvolvimento.”

Eles não mencionaram em qual plataforma o jogo seria adicionado primeiro. Mesmo que a InnerSloth revele que está trabalhando para disponibilizar o jogo em mais plataformas, pode demorar um pouco, pois ele tem outras prioridades e terá que tornar o código-base de Among Us mais flexível primeiro, o que não é uma tarefa fácil.

Among Us pode ser comprado na Steam por R$ 10,89 e pode ser baixado gratuitamente no iOS e Android. O jogo suporta partidas entre essas plataformas. No momento, não está claro quando ou se Among Us estará disponível em outras plataformas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 24 de setembro.