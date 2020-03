O Servidor Avançado OB21 de Free Fire está aberto de hoje (25 de março) a 2 de abril. É possível fazer o registro até 28 de março no site oficial do Servidor Avançado do battle royale.

Os jogadores que tiverem acesso ao Servidor Avançado poderão testar novos recursos que podem ser incluídos no jogo na atualização OB21 e relatar erros. Para se registrar para o servidor, é preciso abrir o site oficial e fazer login com a conta do Facebook que estiver conectada a Free Fire. O Servidor Avançado só está disponível para dispositivos Android.

Alguns vazamentos dão a entender que a atualização OB21 seria lançada em meados de abril de 2020. Mas podem acontecer atrasos, como aconteceu com a atualização OB20, devido ao impacto do coronavírus em alguns países. A atualização OB21 deve trazer um novo pet chamado Ottero, um novo modo chamado Kill Secured e dois personagens: Kapella e Lucas.

Ottero é uma lontra com roupas em estilo hip-hop que provavelmente virá com, no mínimo, três emotes. Com o pet, quando o jogador usa itens medicinais, também recebe Pontos de Energia. Kapella tem uma habilidade chamada Healing Song, que aumenta os efeitos de habilidades e itens de cura e reduz o dano recebido pelos aliados quando ela morre. Lucas é um jogador de futebol com uma habilidade chamada Hat-trick, que restaura vida ao abater um inimigo.

Outros vazamentos sugerem que, com a atualização OB21, a Garena também lançará Free Fire Max. Essa versão pode contar com gráficos melhores e mais estáveis, que vão até o Super Ultra. A versão normal vai até o Ultra, configuração que qualquer smartphone aguenta. O público-alvo de Free Fire Max seriam os jogadores com smartphones de primeira linha, e a versão traria novos personagens e visuais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 25 de março.