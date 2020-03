Melhores armas de Free Fire e onde habitam

Free Fire tem armas bem diversas disponíveis, e para se sentir superior ao oponente é preciso conhecê-las e saber a diferença entre elas. O battle royale da Garena tem nove tipos de armas: launchers (lançadores), LMGs (metralhadoras longas), SMGs (submetralhadoras), ARs (espingardas automáticas), pistols (pistolas), SGs (escopetas), SRs (fuzis de precisão), crossbow (besta/balestra) e melee (armas de contato). 00:4401:32

Muitas delas podem ser encontradas nas regiões de saque dos mapas Bermuda, Purgatório e Kalahari, mas algumas só estão disponíveis em airdrops. Para ter itens melhores, é preciso procurar regiões com prédios e zonas industriais. É preciso sempre ter ao menos uma arma para curto alcance e uma para médio a longo alcance, ter mais armas que aceitem anexos e escolher armas que se encaixem no seu estilo de jogo.

Pistolas

As pistolas são boas escolhas para começar o jogo. A G18 é uma das armas mais comuns de Free Fire, e uma boa opção quando não é possível encontrar armas melhores. A Desert Eagle pode ser usada para longas distâncias, e pode adquirir boca e silenciador. A USP é bem leve e pode adquirir pente, sem afetar a agilidade do jogador. Por último, a M500 é recomendada para executar jogadores a longa distância por causa do escopo dobrado e alto alcance.

Combate próximo

Para estratégias mais rápidas e combate próximo, a MP40 é uma das mais usadas, por causa de sua forte rajada e alto dano. A P90 também é boa para estratégias rápidas porque tem rajada forte e armazenamento de magazine. A M1014 e a SPAS12 são escopetas com alto dano, mas a SPAS12 atira mais e recarrega mais rapidamente, e pode ter pente maior. Para ter confiança de usar a SPAS12, é preciso treinar e usá-la em diferentes situações, porque é uma arma de um tiro só. A UMP tem baixa precisão, mas rajada forte, então pode ser boa no início.

Combate a distâncias médias e longas

Para combate a médias e longas distâncias, os fuzis são as melhores opções. A GROZA pode ser considerada uma das melhores armas do jogo, por ser estável, ter alto dano e poder receber todo tipo de anexo. A M4A1 é considerada adequada para iniciantes devido a seu baixo recuo. As AK e as FAMAS estão entre as mais conhecidas de jogos de tiro. A AK exige prática devido ao alto recuo, e a FAMAS pode ser uma das mais fortes do jogo se tiver apoio frontal. A SCAR também é adequada para iniciantes devido a sua estabilidade e precisão.

A M249 é rara no jogo, já que só está disponível por airdrops. A LMG tem um magazine incrível, com pente de 100 e peso leve. Os pontos negativos da M249 são que não pode receber anexos e que leva aproximadamente sete segundos para recarregar. A Besta é parecida com a M249, já que também só pode ser encontrada em airdrops. Ela não pode ter anexos, mas é uma boa opção para lugares fechados com alta concentração de inimigos, já que o dano pode afetar mais de um jogador ao mesmo tempo. Ao usar a Besta, é preciso prestar atenção e se proteger ao recarregar.

Longa distância

Para aqueles que preferem tiros na cabeça a longa distância, a AWM é uma das melhores armas de precisão do jogo. Ela tem dano, alcance e precisão altíssimos, mas leva um tempo para recarregar. Além disso, a munição é uma das mais difíceis de encontrar no jogo. Outras opções são a SKS e a VSS, que também têm alta precisão. A SKS já começa com escopo 4x, que pode ser uma vantagem. Além delas, a DRAGUNOV é quase tão poderosa quanto a AWM, mas só está disponível em pontos de suprimentos e airdrops. Por fim, a KAR98K tem escopo 8x já acoplado e pode receber melhorias.

Escolher a arma certa em cada situação diferente do battle royale é a chave para o sucesso. Conhecer bem as armas e regiões mais importantes de cada mapa é o que faz o jogador se destacar entre seus oponentes e subir de nível mais rapidamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 16 de março.