Mapa Kalahari removido do modo de classificação do Free Fire

O mapa do Kalahari será oficialmente removido do modo de classificação do Free Fire em 16 de outubro, de acordo com um anúncio divulgado hoje na página do Instagram do Free Fire Brasil. Garena diz que a decisão foi tomada após uma votação feita durante o jogo.

O mapa do deserto foi anunciado pela primeira vez em novembro de 2019, sendo lançado para partidas clássicas logo depois. Em junho de 2020, Kalahari foi oficialmente adicionado à lista de mapas do modo classificado, mas durou apenas duas temporadas.

Kalahari é um mapa menor e dinâmico que tem mais áreas para os jogadores caírem e batalharem por um bom espólio. A intenção do novo mapa era acelerar o combate, fazendo com que os esquadrões se encontrassem com mais frequência.

Com a chegada de Kalahari, Garena removeu o Purgatório por causa de sua semelhança com as Bermudas, uma decisão que irritou muitos jogadores. Depois de ouvir as reclamações da comunidade, no entanto, a empresa colocou o Purgatório de volta na lista e agora removeu o Kalahari, tudo baseado no feedback dos jogadores.

Kalahari ainda estará disponível no modo clássico do Free Fire. Mas o modo de classificação voltará a ter dois mapas: Bermuda e Purgatório.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 15 de outubro.