Jogador brasileiro testa positivo para COVID-19 ao chegar em Cingapura para a Free Fire World Series 2021

Um dos jogadores brasileiros participantes da Free Fire World Series (FFWS) 2021, em Cingapura, foi testado positivo para a COVID-19, segundo uma série de tweets da Garena.

De acordo com a Garena, o jogador, cuja identidade não foi revelada, tinha recebido um resultado negativo no teste de coronavírus que fez antes de seu voo para Cingapura. Ao chegar no país asiático, fez o teste novamente, recebeu o resultado positivo e foi levado a um hospital. Ele já está “recuperado completamente” e recebeu alta do hospital. Agora, o jogador está terminando seu Stay-Home notice (SHN), um aviso do governo de Cingapura que exige que aqueles que entrem no país fiquem em um local definido por certo período de tempo.

Além disso, a Garena revelou que todos os participantes que estiveram em contato com o jogador brasileiro infectado já foram identificados e estão em quarentena.

Não foram reveladas as datas exatas desses incidentes. Recentemente, a grande final da FFWS 2021 foi adiada em três dias, o que pode ter acontecido como medida de segurança após o teste positivo do jogador.

O coronavírus já teve suas consequências na FFWS 2021, já que quatro times da Índia, Paquistão e Bangladesh não poderão participar do evento. Isso aconteceu porque Cingapura baniu a entrada de pessoas desses países devido a um aumento nos casos de COVID-19. Os times — Team Elite, Galaxy Racer, Riot e The Guardians — ainda receberão uma parcela do prêmio.

A Free Fire World Series (FFWS) 2021 em Cingapura será o primeiro evento presencial de esports do jogo em mais de um ano, devido à pandemia de COVID-19. A fase de entrada será em 22 de maio e a grande final, em 30 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 13 de maio.