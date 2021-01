Garena revela detalhes sobre a Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 2021

A Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 2021 começa oficialmente em 23 de janeiro, com a primeira etapa do ano e quarta temporada da primeira divisão do campeonato. Em anúncio feito nesta semana, a Garena revelou vários detalhes e novidades para a cena competitiva do Brasil em 2021.

A primeira etapa de 2021 da LBFF será transmitida ao vivo a partir das 13h BRT no canal oficial de Free Fire no YouTube e na BOOYAH!, plataforma de streaming da própria Garena. A maior novidade é que a LBFF também será transmitida na televisão: agora o campeonato tem parceria com a Loading, rede multiplataforma com canais de TV, e passará na TV aberta aqui no Brasil.

Também haverá, pela primeira vez, transmissão ao vivo em inglês. Os apresentadores britânicos Jon Cotterill e Carol Bombshell comandarão a LBFF no canal global de Free Fire.

Os apresentadores e comentaristas estarão no estúdio pela primeira vez desde o início da pandemia de coronavírus, mas os jogadores ainda participarão à distância, de suas casas e gaming houses.

A grande final da primeira etapa de 2021 da LBFF acontecerá em 20 de março. A premiação total será de R$ 2,4 milhões, divididos entre as três fases.

O campeonato seguirá as mesmas regras das temporadas anteriores, com seis partidas por dia em três mapas: Bermuda, Kalahari e Purgatory.

Confira os 18 times da primeira divisão da LBFF 2021.

Grupo A

SS E-Sports

Cruzeiro

INTZ

B4

LOUD

Fluxo

Grupo B

Vivo Keyd

Corinthians

Team oNe

Black Dragons

FURIA

Flamengo

Grupo C

Team Liquid

Red Canids Kalunga

Santos

paiN Gaming

GOD eSports

Meta Gaming

As próximas duas fases da LBFF devem acontecer no segundo e no terceiro trimestres de 2021. Para saber mais sobre as datas e as outras divisões, acesse o site de esports de Free Fire.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 18 de janeiro.