Free Fire faz parceria com a Confederação Brasileira de Futebol

O conteúdo do jogo com o tema da parceria será adicionado.

O Free Fire firmou parceria de dois anos com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que se estenderá a todos os times de futebol do país, inclusive a seleção sênior masculina.

Como parte dessa parceria, as ativações do Free Fire serão incluídas em algumas partidas da Seleção Brasileira de Futebol. Além disso, os jogadores do Free Fire de todo o mundo poderão desfrutar de skins de colaboração exclusivas e outros itens do jogo com o tema da parceria.

A primeira delas serão as camisas da Seleção Brasileira de Futebol, que são azuis e amarelas. Eles estarão disponíveis no jogo como parte do evento Collection Party de 6 a 13 de agosto.

“Sabemos que muitos de nossos jogadores são grandes fãs de futebol e esta colaboração permite que eles celebrem sua paixão pela Seleção Brasileira de futebol através do Free Fire”, disse Fernando Mazza, chefe de operações do Garena Brasil.

O diretor de marketing da CBF, Gilberto Ratto, acredita que a parceria beneficiará os times de futebol brasileiros ao atingir um novo público.

“Essa parceria é uma das mais estratégicas para a CBF recentemente, pois vai nos aproximar de um público extremamente relevante para nós, os gamers”, disse Ratto. “Com essa parceria, estamos planejando uma série de ativações voltadas para o público jovem que colocarão a seleção brasileira de futebol nesse ecossistema.”

Free Fire é conhecido por grandes colaborações com marcas em todo o mundo. Em dezembro de 2020, o jogo fez parceria com o craque português Cristiano Ronaldo. Um personagem inspirado no jogador, chamado Chrono, também foi apresentado ao jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 05 de agosto.