Evento de One-Punch Man do Free Fire já começou

O evento entre Free Fire e One-Punch Man foi lançado no battle royale mobile para fãs de clássicos de mangá e anime.

O evento apresenta itens exclusivos da licença de super-herói japonês One-Punch Man, como o visual Gloo Wall por 399 diamantes e o emote Punch que temporariamente transforma a cabeça do seu personagem em One-Punch Man por 699 diamantes. Os itens permanecerão na loja até 8 de fevereiro.

O mundo está cheio de problemas e apenas um herói poderá salvá-lo. Está preparado para a batalha? #FFxOnePunchMan pic.twitter.com/GYykdpjoSH — Free Fire – Brasil (@FreeFireBR) January 10, 2021

Mais itens serão introduzidos no jogo mais tarde, incluindo o Pacote de Pijamas de Saitama e o visual de mochila de vilão três em um. Mesmo para jogadores que não gostam particularmente da franquia, esses itens coloridos têm designs exclusivos e podem adicionar um pouco de tempero aos jogos.

Além de novos itens, um evento especial chamado Encontro de Heróis será introduzido no jogo em 15 de janeiro. Ele modificará a interface do jogo para se adequar ao tema do mangá, e desafios especiais recompensarão os jogadores com caixas que trazem itens aleatórios.

Os fãs de One-Punch Man também vão notar vários easter eggs que serão divulgados em várias partes do jogo a partir de 15 de janeiro.

Os jogadores que não terão muito tempo para completar as missões poderão ganhar um presente grátis entrando no Free Fire em 23 de janeiro. Todos os jogadores que acessarem durante o dia receberão um visual de prancha de surfe do Saitama exclusivo.

De 16 a 26 de janeiro, os jogadores também poderão desfrutar de um evento na web. Chamado de Path to Hero, ele recompensará com caixas de tesouro, que poderão ser usadas como fichas em troca de recompensas temáticas exclusivas.

Enquanto isso, o evento The New Beginning, que celebra o Ano Novo, ainda apresenta muitas missões para ganhar recompensas exclusivas. Ele terminará em 19 de janeiro, enquanto as missões dedicadas a Bermuda 2.0: Desccover the Map, After Match Drop, e Desafio Bermuda 2.0, serão encerradas em 14 de janeiro.

