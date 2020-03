Como subir de nível de forma rápida no Garena Free Fire

Pode ser frustrante ver alguns recursos bloqueados quando você começa a jogar Free Fire. Você precisa atingir o nível oito para desbloquear jogos ranqueados e pode desbloquear quatro personagens grátis gastando algumas moedas: Andrew no nível três, Maxim no nível seis, Paloma no nível 10 e Kelly no nível 15. O aumento de nível também oferece moedas e outras recompensas.

Os personagens são uma parte importante do jogo porque, em vez de serem cosméticos simples, oferecem vantagens no jogo, como proteção, mais danos e mais curas. Eles podem custar de 2.000 a 8.000 moedas e alguns só podem ser comprados com diamantes.

A maneira mais interessante de obter mais experiência no Free Fire é usar o aumento de 20% oferecido para jogar jogos ranqueados em gerenciamento de partidas. Está disponível apenas neste modo de jogo e acrescenta as recompensas dadas por escalar os ranques.

Imagem via Garena

A escalada do bronze é fácil de subir, aterrissando longe do avião e jogando em segurança até o final do jogo. Ao contrário de outros jogos de battle royale, no Free Fire, é mais fácil ganhar pontos sobrevivendo por mais tempo do que conseguindo mortes e jogando de forma agressiva desde o início.

A melhor maneira de subir de nível rapidamente a partir do nível nove é jogar nos modos ranqueados sem amigos e jogar em segurança.

Imagem via Garena

Se você acabou de começar no jogo e ainda não desbloqueou o modo ranqueado, a maneira mais rápida de ganhar experiência é jogar nos modos clássicos e sobreviver o maior tempo possível.

Fora do bônus de experiência dos jogos classificados, não há uma maneira altamente eficiente de subir de nível mais rápido no jogo. Mas no Free Fire, completar missões e ganhar pontos de passe de batalha é mais gratificante do que subir de nível. Você deve se concentrar em observar as missões ativas antes de iniciar um jogo.

As missões podem ser encontradas tocando no ícone de mapa à direita da tela. Você verá três guias: Missões, mostrando missões diárias, elite e veteranas, Missões diárias e de atividades. A última guia é a que você deve observar de perto. Os jogadores podem ganhar recompensas diárias e semanais por completar um certo número de missões.

Missões especiais também podem ser descobertas tocando no ícone de medalha na parte inferior da tela para jogadores que retornaram ao jogo depois de um tempo sem jogar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 14 de março.