Como recuperar uma conta Free Fire

Uma conta do Free Fire pode ser criada usando uma conta válida do Facebook, VK ou Google. Com esta conta, todo o progresso, itens, skins, personagens e diamantes são salvos para o jogador que os ganhou. Para recuperar uma conta perdida do Free Fire, porém, a Garena estabeleceu algumas regras básicas.

De acordo com a página de suporte do Free Fire, o progresso feito nas contas de visitantes, quando um jogador não usa nenhum login válido, não é salvo nos servidores do Battle Royale e não pode ser recuperado. Novos jogadores devem criar uma conta válida antes de fazer qualquer progresso no jogo, ou ela será perdida assim que fecharem o aplicativo.

Contas banidas também não podem ser recuperadas. Jogadores que foram banidos por usar aplicativos de terceiros que oferecem vantagens injustas ou mudam a jogabilidade, abusos de erros ou comportamento impróprio não poderão recuperar suas contas do Free Fire em nenhuma circunstância. A Garena adotou uma política de tolerância zero e diz que essas decisões são finais e que os pedidos de apelação não serão considerados.

Os jogadores que perderam o acesso às suas contas do Facebook, VK ou Google, podem ter opções para recuperar sua conta do Free Fire. Por exemplo, um jogador que desativa uma conta do Facebook vinculada ao Free Fire deve reativá-la para poder jogar o Battle Royale. Se a conta de mídia social foi excluída permanentemente, não há como recuperá-la e o progresso do jogo é perdido.

Se um jogador decidir reativar a conta de mídia social vinculada ao Battle Royale, a página de suporte do Free Fire recomenda limpar o cache do jogo nas configurações do telefone antes de fazer o login novamente.

Contas que foram suspensas devido a um “estorno”, como diz a Garena, também podem ser recuperadas. Isso ocorre quando um jogador compra qualquer item do jogo, mas não paga por ele. Se for esse o seu caso, você receberá um aviso de que o pagamento deve ser feito até uma data específica. A Garena dará mais instruções e pedirá o recibo de pagamento para que a conta possa ser reativada. Se o jogador ainda tiver problemas, eles podem enviar uma solicitação.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 03 de outubro.