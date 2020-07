Como funcionam os códigos e recompensas do Free Fire?

Jogadores de Free Fire podem comprar skins, armas e pets na loja do jogo usando diamantes. Para aqueles que não têm diamantes para gastar, no entanto, a Garena lança códigos que podem ser trocados por recompensas como diamantes grátis, skins raras e o tão desejado passe Elite.

Os códigos de Free Fire têm 12 caracteres (números e letras) e devem ser usados ​​no site oficial do Rewards Redemption, onde os jogadores devem fazer login com suas contas do battle royale, pois os códigos não podem ser resgatados nas contas de convidados. As recompensas ganhas com cada código aparecerão na aba do cofre no jogo, enquanto ouro e diamantes irão para a carteira do jogador.

Os códigos não são fáceis de obter, mas existem algumas maneiras de procurá-los. Garena geralmente compartilha códigos durante transmissões ao vivo oficiais de torneios, mas também garante que os influenciadores do Free Fire e o YouTubers forneçam códigos para seus fãs durante as transmissões.

Garena também lançará códigos em seus canais de mídia social como Facebook, Instagram e Twitter. Esse deve ser um ótimo motivo para você acompanhar e assistir ao conteúdo do Free Fire se desejar obter novos códigos.

Eventos no jogo e novas atualizações importantes também são boas oportunidades para obter códigos de Free Fire. Colaborações com outras marcas podem resultar em bons códigos para os jogadores. Em 2019, por exemplo, a Samsung forneceu códigos para uma jaqueta exclusiva para jogadores que compraram celulares Galaxy A 2019.

As recompensas são infinitas, mas os jogadores precisam ter cuidado com as datas de validade dos códigos. Os códigos expirados não serão resgatados no site, tornando importante que os jogadores resgatem seus códigos o mais rápido possível.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 16 de julho.