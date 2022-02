Como assistir a Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 7

Os vencedores do LBFF 7 representarão o Brasil no FFWS 2022 Sentosa.

A Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 7 será o primeiro campeonato oficial da temporada no Brasil. A partir do dia 5 de fevereiro, a LBFF 7 reunirá as 18 equipes da primeira divisão para dois meses de batalhas. A nova temporada será a estreia da LBFF tanto na TV aberta quanto na TV a cabo, transmitindo a competição para torcedores de todo o país. Com uma nova programação, uma premiação de mais de US$ 140.000 e uma vaga no Free Fire World Series (FFWS) 2022 Sentosa, a grande final da LBFF 7 estão marcadas para começar em 16 de abril.

Formato

Um total de 18 equipes serão divididas em três grupos para competir em 27 rodadas. Com a nova programação, as partidas passarão a acontecer todos os sábados, domingos e segundas-feiras.

As 12 equipes que se classificarem para as finais receberão pontos de acordo com sua colocação no placar da fase de entrada.

Stream

No final de semana, o LBFF 7 será transmitido ao vivo a partir das 14h no canal oficial do Free Fire Brasil no YouTube, TikTok, BOOYAH!, e a Rede TV!. Na segunda-feira, a competição começa às 21h nas contas oficiais da Garena e no canal SPACE.

Equipes

Grupo A

B4

Cruzeiro

Netshoes Miners

Nitroxx Esports

Team Liquid

Vivo Keyd

Grupo B

00 Nation

BD Vasco

Fluxo

GOD Unidas

LOUD

Real E-sports

Grupo C

Corinthians

Liberty

Los Grandes

Magic Squad

Meta Gaming

Tropa

Todas as informações sobre a competição estão no site oficial da LBFF.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 03 de fevereiro.