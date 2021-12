Trajes de Homem-Aranha: Sem Volta pra Casa estão disponíveis em Fortnite

No mesmo dia em que Fortnite anunciou o início de seu evento de fim de ano, o Festival Invernal 2021, a Epic Games também revelou que trajes do novo filme Homem-Aranha: Sem Volta pra Casa chegariam ao jogo em breve.

No anúncio oficial do Festival Invernal, a equipe da Epic revelou que os trajes do Homem-Aranha e da MJ de Sem Volta pra Casa seriam lançados na Loja de Itens para o Festival Invernal. Eles foram lançados em 16 de dezembro, às 21h BRT.

Há duas versões do traje do Homem-Aranha, as duas inspiradas em uniformes que aparecem no filme. Cada um dos trajes também vem com um gesto que remove a máscara do Homem-Aranha, mostrando o rosto do Peter Parker (do ator Tom Holland, obviamente).

O traje mais clássico do Homem-Aranha também está disponível como recompensa do passe de batalha da primeira temporada do Capítulo Três. Esse traje fica na nona página do passe, o que significa que será preciso chegar ao nível 80 para desbloqueá-lo e habilitar as outras recompensas daquela página, incluindo a mochila do Homem-Aranha.

Você pode conseguir o traje do Homem-Aranha Simbionte na página 10 do passe de batalha, que requer o nível 90. Também nessa página, há outras recompensas a habilitar, como uma asa-delta e um envelopamento temáticos do teioso.

Abrindo a loja de itens de Fortnite, você já pode encontrar os novos trajes do filme Sem Volta pra Casa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 16 de dezembro.