Todas as Tarefas de EXP da temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite | Dot Esports Brasil

A temporada temática da Marvel em Fortnite acabou ontem, com um evento digno do poderoso vilão Galactus. Vários heróis da Marvel se juntaram para enfrentar o Devorador de Mundos, que foi derrotado com a ajuda dos milhões de jogadores de Fortnite que assumiram o papel de motoristas de ônibus.

Apesar de o vilão ter sido derrotado, a história terminou com Jonesy acordando ao som de seu alarme, indicando que algo horrível estava para acontecer, mesmo com a morte de Galactus. Acabou sendo um loop causado pelo dano feito por Galactus ao Ponto Final, e um esquadrão de elite está sendo formado para garantir que nunguém escape do loop.

O trailer da temporada mostrou Mando e o Yoda Bebê de The Mandalorian, os dois disponíveis como trajes no Passe de Batalha do jogo. Mas apenas comprar o passe com 950 V-Bucks não será suficiente, já que você precisa de EXP do Passe de Batalha para desbloqueá-los.

Como em temporadas anteriores, toda semana terá novos desafios no jogo. A primeira delas já foi ao ar junto com a temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite.

Parece que as novas missões vieram diretamente de alguns dos novos personagens da temporada. O que você precisa fazer é:

Conclua cinco Caçadas. As Caçadas são um novo tipo de objetivo de mapa que você poderá completar nas partidas de Fortnite.

Três Eliminações com Espingarda. Há mais de três espingardas no arsenal da temporada, então o desafio é bem fácil de completar.

Descubra cinco Pontos Denominados. O mapa de Fortnite mudou outra vez, com a nova história. Entre novos e velhos rostos, há muito a descobrir no velho mapa.



Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 02 de dezembro.