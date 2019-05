SMG de Rajada de Fortnite já foi enfraquecida

A SMG de Rajada de Fortnite foi enfraquecida um dia depois de seu lançamento.

A Epic Games reduziu o dano a estruturas de 25/27/28 para 23/24/25 para as variedades Comum, Incomum e Rara, respectivamente. O dano da arma a estruturas agora é igual ao dano base causado a jogadores.

O ajuste pode estar relacionado a quão forte a rajada de quatro balas se mostrou ser contra jogadores escondidos atrás de paredes. Mesmo o streamer Tyler “Ninja” Blevins reconheceu que a SMG de Rajada é ótima para derrubar paredes inimigas e causar dano a jogadores que só pode ser evitado se uma segunda estrutura for construída atrás da parede.

Com o ajuste, será mais difícil derrubar paredes novas de tijolo e metal com uma rajada só. Mas isso não deve afetar muito a possibilidade de usar a SMG de Rajada para causar dano rápido aos jogadores escondidos atrás delas. No pior dos casos, seria preciso atirar uma segunda rajada para ter o mesmo efeito.



Nas partidas mais competitivas de Fortnite, porém, você dará ao oponente uma chance de contra-ataque se não derrubar a parede dele em uma rajada só. Com aquela pequena redução de dano, pode haver situações em que os jogadores que estiverem usando a SMG de Rajada para derrubar uma parede inimiga serão punidos no pequeno atraso entre as rajadas. Uma modificação de parede e um tiro de espingarda são o suficiente para perder a luta.

Essa atualização foi um hotfix, o que significa que já está ativa para todos os jogadores de Fortnite. Se você estiver tentando fazer essa jogada, procure uma SMG de Rajada Rara para poder causar mais dano a estruturas, assim é mais fácil de dar certo.



Se você estiver se defendendo da jogada, é hora de aprender quando contra-atacar.



Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 30 de maio.